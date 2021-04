‘Dat Advocaat dat terugdraaide en Berghuis aanvoerder maakte, vond ik jammer’

Woensdag, 28 april 2021 om 10:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:30

Eric Botteghin is na veertien seizoenen in Nederland toe aan een nieuwe uitdaging. De centrale verdediger kijkt in een uitgebreid interview met Voetbal International onder meer terug op zijn jaren bij Feyenoord, de club die hem in 2015 binnenhaalde. Botteghin vindt het jammer dat hij slechts enkele maanden heeft kunnen samenwerken met Jaap Stam, iemand die hij als verdediger heel hoog heeft zitten.

"Ik vind het nog steeds jammer dat het met Jaap niet gelukt is bij Feyenoord. Hij is echt een goede trainer, het zat gewoon niet mee", verzucht Botteghin over de coach die in 2019 al na vier maanden opstapte in Rotterdam-Zuid. De Braziliaanse mandekker zal Stam altijd dankbaar zijn. "Hij maakte me aanvoerder, ook iets wat ik nooit zal vergeten. Ik heb toch met die band om mijn arm in De Kuip gespeeld. Dat Dick Advocaat dat later terugdraaide en Steven Berghuis aanvoerder maakte, vond ik jammer. Maar geen probleem. Iedere coach heeft het recht zijn eigen captain te kiezen. En ook zonder band kun je je verantwoordelijkheid pakken en leiding nemen", zo benadrukt Botteghin.

Botteghin vertrekt net als Advocaat na dit seizoen bij Feyenoord. "Na dit seizoen verlaat ik Feyenoord, laat ik Nederland achter me en geen idee wat de toekomst brengt. Ik ben er niet bang voor. Ik vertrouw erop dat alles goed komt en wij onze weg wel zullen vinden, waar die ook mag zijn", kijkt de 33-jarige verdediger hoopvol naar de toekomst. De routinier houdt in ieder geval alle opties open wat betreft zijn nieuwe club. "Een terugkeer naar Brazilië lijkt me wel wat. Ik ben nu 33 jaar en heb nog nooit in mijn geboorteland op het hoogste niveau gespeeld. De voetballiefhebbers kennen me door de interviews die ik weleens geef aan de media daar, maar ik betwijfel of ze weten wat voor voetballer ik ben. Ik hou alle deuren open."

Het naderende vertrek bij Feyenoord laat Botteghin niet onberoerd. Hij houdt naar eigen zeggen van Nederland, de cultuur en de mensen. Daarnaast zijn de kinderen van de stopper in Rotterdam geboren. "Dit land is zó belangrijk voor me geweest, ik heb me hier kunnen ontwikkelen als voetballer en als mens, ik heb kansen gekregen en gegrepen. Maar ik laat die gedachten nog niet helemaal toe. Ik wil goed afsluiten door met Feyenoord Europees voetbal te halen. Dat zou het ideale afscheid zijn, na veertien mooie jaren", zo besluit Botteghin.