Van der Gijp tipt extra Oranje-trio: ‘Die zullen qua kracht niet tekortkomen’

Woensdag, 28 april 2021 om 08:05 • Yanick Vos • Laatste update: 08:58

Bondscoach Frank de Boer mag in zijn definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal volgens The Times drie extra spelers opnemen. Momenteel ligt de grens nog op 23 internationals, maar de UEFA wil het aantal met drie verhogen voor de landen die zich opmaken voor het EK van deze zomer. René van der Gijp zou wel weten welke extra spelers hij aan de Oranje-selectie zou toevoegen als hij op de stoel van De Boer zou zitten.

“Ik zou denk ik Gakpo en Gravenberch meenemen. Die zullen qua kracht niet tekortkomen”, zei Van der Gijp dinsdagavond bij SBS6. Cody Gakpo is door De Boer nog nooit uitgenodigd voor het Nederlands elftal. De 21-jarige buitenspeler van PSV is bezig aan een sterke periode en was dit seizoen in de Eredivisie tot dusver goed voor zes doelpunten en drie assists. Gravenberch maakte eerder dit jaar al zijn debuut in Oranje.

Ook Wout Weghorst verdient volgens Van der Gijp een kans in het Nederlands elftal. De Boer gaf tot dusver de voorkeur aan Sevilla-spits Luuk de Jong, waardoor de spits van VfL Wolfburg telkens buiten de boot viel. “Je kan niet De Jong meenemen als Weghorst er 24 in heeft liggen. Dat kan niet”, aldus Van der Gijp. Weghorst staat na 31 Bundesliga-wedstrijden op 20 doelpunten. De Jong scoorde in LaLiga dit seizoen vier keer.

“Ik zou wel proberen om met drie man achterin gaan spelen”, adviseert Van der Gijp. “Stel je voor dat je met Blind in het centrum van de verdediging moet gaan spelen, met Wijndal en Dumfries erbij die altijd weg zijn. Dan zou ik er nog een bijzetten achterin”, aldus Van der Gijp, die bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk achterin zou spelen met Stefan de Vrij, Daley Blind en Matthijs de Ligt.

De coronapandemie is de voornaamste reden om de deelnemende landen de mogelijkheid te geven om 26 spelers te selecteren voor het EK. Ook de overvolle speelkalender wordt door de UEFA meegenomen in de besluitvorming. Door de coronacrisis zijn veel competities later begonnen, waardoor de meeste spelers die in aanmerking komen voor het EK bijna elke week drie wedstrijden moeten spelen. Inclusief de eindronde van deze zomer maken veel spelers een loodzwaar seizoen door. De UEFA wil de bondscoaches van de EK-landen derhalve tegemoetkomen. De KNVB heeft het nieuws van The Times nog niet bevestigd.