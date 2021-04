‘Mensen die roepen dat hij niet mee kan naar het EK zijn de meest hypocriete'

Woensdag, 28 april 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 07:59

Steven Berghuis is voor twee wedstrijden geschorst na een harde overtreding om Vitesse-linksback Maximilian Wittek. Niet voor het eerst dit seizoen benadeelt de Feyenoord-aanvoerder zijn ploeg met een onbesuisde actie. Berghuis werd de afgelopen dagen veelvuldig bekritiseerd in de media vanwege zijn rode kaart en zijn gedrag op het veld eerder dit seizoen. Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser en analist Hans Kraay junior nemen het voor de 29-jarige buitenspeler op.

Berghuis mist door de schorsing de komende competitiewedstrijden van Feyenoord tegen ADO Den Haag en Feyenoord. Eerder dit seizoen werd hij van het veld gestuurd in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (4-3 nederlaag), terwijl hij eind februari in de met 4-2 verloren wedstrijd tegen AZ een harde overtreding maakte op Pantelis Hatzidiakos. De AZ-verdediger staat door de charge van Berghuis nog altijd geblesseerd aan de kant. Arno Vermeulen gaf zondagavond bij Studio Voetbal aan dat bondscoach Frank de Boer Berghuis beter niet mee kan nemen naar het EK. “Als hij dit twee keer doet in drie maanden tijd, terwijl over zes weken het EK is? Welke garantie heb je dan dat hij tegen Oekraïne bij balverlies na twaalf minuten niet in de achtervolging gaat en dit weer doet? Dan speel je tegen Oekraïne met tien man”, aldus Vermeulen.

Voormalig Feyenoord-verdediger Fraser weet wel waar de acties van Berghuis vandaan komen. “Het is puur geldingsdrang”, stelt hij in De Telegraaf. “Hij is by far de belangrijkste speler bij de club, voelt die verantwoordelijkheid binnen het verwachtingspatroon dat er altijd is en komt dan in situaties terecht waarin het net niet lukt. Vooropgesteld: ik praat het zéker niet goed. Hij mag nooit zo reageren. Maar de mensen die vinden of roepen dat hij hierdoor niet mee kan met Oranje naar het EK zijn de meest hypocriete die er zijn. Wát een onzin.” De trainer van Sparta Rotterdam ziet Berghuis een dergelijke overtreding in het Nederlands elftal niet zo snel maken, omdat hij in Oranje met betere voetballers om zich heen speelt dan bij Feyenoord. “De kwaliteit bij het nationale team kan invloed op hem hebben. Heel objectief gezien is Feyenoord momenteel echt wel wat minder dan Ajax, PSV en zelfs AZ. Deze man heeft in mijn ogen Nederlands elftal-niveau, dat heeft hij bij Feyenoord heel vaak laten zien.”

Dick Advocaat over de rode kaart van Steven Berghuis ?? "Ik zal ook wel dit soort slidings gemaakt hebben, maar Ronald en Perez zeker niet" pic.twitter.com/0hU6Xemx1W — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2021

Kraay junior, die Berghuis regelmatig spreekt in zijn rol als verslaggever voor ESPN, heeft de aanvaller naar eigen zeggen wel eens ‘geïrriteerd’ voor de camera gehad. “Ik had regelmatig de indruk dat het kwam door gebrek aan kwaliteit bij medespelers. Hij is bij meer dan dertig goals betrokken, terwijl bij Feyenoord geen Sneijder of Van der Vaart op het middenveld loopt die hem de ballen eventjes lekker in de voeten spelen. Maar zondag kwam die rode kaart niet voort uit irritatie of frustratie door zijn omgeving, in mijn ogen.” Volgens Kraay junior was Berghuis na de interlandperiode met het Nederlands elftal met 'een andere mindset' teruggekeerd bij de selectie van Dick Advocaat. “Dat hij zich ’s morgens voor de spiegel bij het tandenpoetsen had voorgenomen: Ik ga nu naar Feyenoord, me de kolere werken, me nergens meer aan storen en ik móét het goed afmaken. Voor mezelf, voor de fans en voor Dick, die me altijd gesteund heeft.”

De analist van ESPN denkt dat de tackle die Berghuis eind februari maakte op Hatzidiakos een andere oorzaak had dan zijn overtreding op Wittek. “Die tackle op Hatzidiakos was een hele wilde uit frustratie. Nu wilde hij het gewoon zó graag laten zien voor die 6500 man in De Kuip. Van: ik maak wél die meters terug voor jullie en ik wíl het goed afmaken. Een ik-wil-zo-graag domme rode kaart. Maar wel een dikke vette, die een scheidsrechter met een witte stok en rode strepen erop ook nog had gegeven”, aldus Kraay junior.