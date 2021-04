Bekijk hier hoe Benzema schitterend klom op de topscorerslijst van de CL

Dinsdag, 27 april 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel

Real Madrid speelde dinsdagavond gelijk tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League. De Londenaren kwamen in het Estadio Di Stéfano na een ijzersterke openingsfase op voorsprong dankzij een doelpunt van Christian Pulisic. Real wist in de eerste helft terug te komen via Karim Benzema, die schitterend uit de draai binnen volleerde: 1-1. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel, dat gefloten werd door Danny Makkelie.

De gelijkmaker betekende voor Benzema zijn 71ste doelpunt ooit in de Champions League. De 33-jarige spits van Real Madrid heeft daarmee het aantal van Raúl geëvenaard en is gestegen naar de gedeelde vierde plek op de all-time topscorerslijst van het toernooi. Alleen Cristiano Ronaldo (134 goals), Lionel Messi (120 goals) en Robert Lewandowski (73 goals) waren vaker trefzeker in de Champions League dan Benzema.