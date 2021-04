Benzema redt Real Madrid na ijzersterk begin van Chelsea

Dinsdag, 27 april 2021 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:19

Real Madrid en Chelsea hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. Het Champions League-duel in het Estadio Di Stéfano, waar Danny Makkelie de leiding had, eindigde door doelpunten van Christian Pulisic en Karim Benzema in 1-1. Hakim Ziyech startte vanaf de bank en kwam na 66 minuten binnen de lijnen voor Pulisic. De return wordt op 5 mei afgewerkt op Stamford Bridge. Woensdag nemen Paris Saint-Germain en Manchester City het tegen elkaar op in de andere halve finale.

Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut kwamen de Londenaren via Timo Werner dicht bij de openingstreffer. Na een snelle counter legde Mason Mount de bal neer bij de tweede paal, waar Pulisic stond om terug te koppen op Werner. Van enkele meters had de spits de hoek voor het uitkiezen maar schoot hij recht op doelman Thibaut Courtois, die met de rechtervoet redding bracht. Vier minuten later capituleerde de sluitpost alsnog.

Antonio Rüdiger werd op de middellijn aangespeeld en vond met een fraaie dieptepass Pulisic. De aanvaller nam de bal aan, omspeelde Courtois en schoot van dichtbij overtuigend binnen: 0-1. Met zijn treffer werd Pulisic de eerste Amerikaan ooit die in een halve finale van de Champions League tot scoren kwam. Halverwege de eerste helft gaf Real Madrid voor het eerst een levensteken af. Benzema creëerde net buiten het zestienmetergebied ruimte voor het schot en haalde veelbelovend uit, maar de aanvoerder zag zijn schot afketsen van de rechterpaal.

De Madrileense defensie had veel weg van een gatenkaas en de Koninklijke ontsnapte toen N'Golo Kanté de vrije doorgang kreeg naar de zestien en Ben Chilwell aanspeelde. De linkervleugelverdediger raakte de bal echter niet zuiver en verzuimde de 0-2 aan te tekenen. Na een klein half uur spelen kwam Real Madrid op gelijke hoogte. Marcelo bezorgde een voorzet vanaf de linkerflank bij Casemiro, die via Éder Militão Benzema in stelling bracht. De Fransman won het duel van Thiago Silva en Andreas Christensen, nam de bal aan met zijn hoofd en volleerde uit de draai in het dak van het doel: 1-1. Het was de 71ste Champions League-treffer voor Benzema, die daarmee het saldo van Raúl evenaarde. Alleen Robert Lewandowski (73), Lionel Messi (120) en Cristiano Ronaldo (134) scoorden vaker in het kampioenenbal.



Als een duveltje uit een doosje ?? Het is Chelsea dat dicteert, maar dan is daar altijd nog Benzema. De superspits schiet de 1-1 tegen de touwen ?? Ook dit is een schitterende goal ??#ZiggoSport #UCL #RMACHE pic.twitter.com/sWoDwkHRq0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2021

De bevrijdende treffer gaf de thuisploeg duidelijk meer kleur op de wangen, terwijl Chelsea in het restant van het eerste bedrijf terughoudender werd. Toch kwamen de bezoekers vier minuten voor rust nog dicht bij een nieuwe voorsprong. Werner snelde via de rechterkant gevaarlijk het strafschopgebied binnen, al kreeg hij het schot dat volgde niet tussen de palen. De Duitser had het vizier duidelijk niet op scherp staan. In de openingsfase van het tweede bedrijf hielden de teams elkaar in evenwicht en grote kansen werden niet genoteerd.

In een poging de impasse te doorbreken, kwamen Ziyech, Kai Havertz en Reece James halverwege de tweede helft binnen de lijnen bij Chelsea. Tegelijkertijd ging ook trainer Zinédine Zidane op zoek naar nieuwe, aanvallende impulsen en haalde Vinícius Júnior naar de kant ten faveure van Eden Hazard. De voormalig aanvaller van the Blues speelde zijn eerste Champions League-minuten sinds 25 november, toen hij tegen Internazionale (0-2) in actie kwam en eenmaal trefzeker was.

Twaalf minuten voor het einde van de officiële speeltijd kreeg Ziyech een mogelijkheid om zijn ploeg uit een vrije trap aan de leiding te brengen. Zijn schot ging over de muur richting de rechterbovenhoek, maar Courtois reageerde alert en plukte de bal op koelbloedige wijze uit de kruising. In de eindfase kwam Real Madrid nog met een offensief; aan de stand op het scorebord kwam echter geen verandering meer.