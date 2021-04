PSV aast op Davy Pröpper en hoort behoorlijke vraagprijs

Dinsdag, 27 april 2021 om 21:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:16

PSV heeft zijn oog laten vallen op Davy Pröpper, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren beschouwen de 29-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion als een ideale versterking voor komende zomer. Pröpper ligt in Engeland vast tot medio 2023 en zit dit seizoen meestal op de bank.

Brighton vraagt volgens het regionale dagblad tien miljoen euro om het nog twee jaar doorlopende contract van Pröpper af te kopen. Daarover valt naar verluidt wel te onderhandelen. Pröpper is bezig aan zijn vierde seizoen in het zuiden van Engeland. De huidige nummer zeventien van de Premier League betaalde in 2017 dertien miljoen euro aan PSV voor de middenvelder, die in zijn eerste drie jaar steevast gold als basisspeler.

De negentienvoudig Oranje-international kwakkelde vanaf het begin van dit seizoen met meerdere blessures en moet sinds hij weer fit is doorgaans genoegen nemen met een plek op de bank. Pröpper had dit seizoen in de Premier League slechts twee keer een basisplaats en mocht vijf keer invallen. Dat staat in schril contrast met zijn eerste drie seizoenen voor Brighton, toen hij telkens minimaal tot dertig competitieduels kwam. Pröpper speelde vanaf 2015 twee seizoenen voor PSV, dat hem overnam van Vitesse. In Eindhoven pakte de middenvelder in zijn eerste seizoen de landstitel.