‘PSG doet Messi ‘onevenaarbaar’ en meerjarig contractvoorstel’

Lionel Messi heeft de optie om zijn carrière voort te zetten bij Paris Saint-Germain. Volgens TNT Sports Brasil heeft de Franse grootmacht een officieel contractvoorstel gedaan aan de 33-jarige aanvaller van Barcelona. Messi kan voor twee seizoenen tekenen, met daarbij een optie voor nog een seizoen. De Argentijn kan komende zomer transfervrij vertrekken bij Barça.

PSG heeft volgens journalist Marcelo Bechler goede hoop Messi te kunnen overhalen. De Parijzenaren zijn van mening dat de aanbieding 'onevenaarbaar' is voor andere clubs, zeker voor Barcelona. De Catalanen kampen door de pandemie met grote financiële problemen en eerder meldde ESPN al dat Messi zal moeten inleveren om bij Barcelona te kunnen blijven. Het medium stelde dat Joan Laporta, de voorzitter van Barça, overweegt om Messi een driejarig contract aan te bieden om hem te compenseren voor een lager salaris.

Ook met het sportieve aspect hoopt PSG Messi aan te spreken. De Fransen stonden afgelopen seizoen in de finale van de Champions League en hebben nu opnieuw de halve finale van het miljardentoernooi bereikt. Op weg daarnaartoe won PSG in het Camp Nou met grote overmacht van Barcelona. Het is onduidelijk hoe Messi tegen een overgang naar Parijs aankijkt. De Argentijn focust zich volledig op de resterende zes wedstrijden in LaLiga. Daarin strijdt Barcelona om het Spaanse kampioenschap.