Guardiola: ‘Mét hem had Barcelona twee of drie keer vaker de CL gewonnen’

Dinsdag, 27 april 2021 om 18:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:50

Josep Guardiola heeft dinsdag vooruitgeblikt op de aanstaande halve finale tegen Paris Saint-Germain. De manager van Manchester City sprak op de persconferentie vooral bewonderend over Neymar en Kylian Mbappé, de sterspelers van PSG. "Ik kon vannacht pas slapen toen ik niet meer aan hen dacht", zei Guardiola met een knipoog.

Manchester City moet woensdag in het Parc des Princes bedacht zijn op de counters van PSG, zo beseft Guardiola. "We zullen proberen ze te stoppen door als team te verdedigen en als team goed te spelen", aldus de Spanjaard. "We zullen natuurlijk iets moeten aanpassen, maar tegelijkertijd zou het geen zin hebben om niet onszelf te blijven. Het is normaal om ons iets aan te passen, zoals we dat ook deden tegen Wilfried Zaha van Crystal Palace. We zullen tegenaanvallen moeten toestaan, PSG heeft veel wapens."

Guardiola is al lange tijd een bewonderaar van Neymar. "Ik herinner me dat ik naar filmpjes keek van Neymar bij Santos en dat ik toen dacht: wow, dit is de koning van Santos! De spelers keken met open monden naar hem." In 2013 kwam Neymar naar Barcelona, waarmee hij in 2015 beslag legde op de Champions League. Twee jaar later vertrok de Braziliaan voor een recordsom naar Paris Saint-Germain. Volgens Guardiola heeft die laatste transfer Barça flink dwarsgezeten.

"Als Neymar in Barcelona was gebleven, hadden ze twee of drie keer vaker de Champions League gewonnen", claimde Guardiola. "Hij, Lionel Messi en Luis Suárez vormden de beste voorhoede ter wereld. Maar zijn keuze om naar Parijs te gaan was niet slecht. Het lijkt me als buitenstaander een leuke club en een leuke stad. Ik ben een bewonderaar van Neymar. Hij maakt een feest van voetbal."