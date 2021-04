Kraay junior weet wie PSV wil als opvolger van Dumfries: ‘Die is transfervrij’

Dinsdag, 27 april 2021 om 14:20 • Rian Rosendaal

Mocht Denzel Dumfries deze zomer afscheid nemen van PSV, dan weet Hans Kraay junior wel welke speler hem in Eindhoven moet opvolgen. De analist annex verslaggever denkt dat AZ-back Jonas Svensson hoog op het lijstje staat van de PSV-leiding. Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ liet onlangs nog weten dat hij nog steeds hoop heeft de samenwerking met de rechtsback te kunnen verlengen. Svensson is vanwege zijn aflopende contract gratis op te halen in Alkmaar.

Kraay junior stak maandagavond in Veronica Inside eerst de loftrompet over Dumfries. "Die gaf weer een partijtje gas afgelopen zaterdag (tegen FC Groningen, red.). Dat is echt geweldig, die verzaakt ook nooit. Ik heb een beetje de indruk dat PSV hoopt om hem te kunnen verkopen, om zo Jonas Svensson van AZ, die transfervrij is, te nemen." Dumfries is in de afgelopen tijd in verschillende buitenlandse media al gelinkt aan een voortijdig vertrek bij PSV. Zijn huidige contract in het Philips Stadion loopt nog ruim twee jaar door, al verklaarde de rechtsback in januari nog dat hij klaar is voor een zomers vertrek bij de nummer twee in de Eredivisie.

Collega-analist René van der Gijp is doorgaans kritisch op de tactische kwaliteiten van Dumfries. Hij is echter net als Kraay junior zeer onder de indruk van de drive die de PSV-verdediger in elke wedstrijd aan de dag legt. "Als je ziet wat een energie Dumfries uitstraalt, veel meer dan Georginio Wijnaldum. Dat is veel meer een relaxte jongen op dat veld." Kraay junior nam de Liverpool-middenvelder vervolgens enigszins in bescherming. "Maar Wijnaldum straalt toch ook wel dynamiek uit?" Van der Gijp vindt echter dat hij op dat vlak niet kan tippen aan Dumfries. "Hij heeft dat véél meer."

Of Svensson bij PSV het stokje overneemt van Dumfries is nog maar de vraag. De 28-jarige rechtsback uit Noorwegen heeft namelijk zijn zinnen gezet op een avontuur in een grote Europese competitie, na vier seizoenen in het shirt van AZ. Huiberts hoopt Svensson desondanks binnenboord te kunnen houden. "Ik heb het gevoel dat de deur nog niet dicht zit", zei de AZ-directeur vorige week in gesprek met het Noordhollands Dagblad.