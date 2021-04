‘Frank de Boer mag maximaal 26 spelers meenemen naar het EK’

Dinsdag, 27 april 2021 om 13:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:54

Bondscoach Frank de Boer mag in zijn definitieve EK-selectie maximaal 26 spelers opnemen. The Times meldt dinsdag dat de UEFA op korte termijn hierover een definitief besluit neemt. Momenteel ligt de grens nog op 23 internationals, maar de Europese voetbalbond wil het aantal met drie verhogen voor de landen die zich opmaken voor het EK van deze zomer.

Tijdens de afgelopen interlandperiode in maart kreeg de UEFA van verschillende bondscoaches al het verzoek om de regel wat betreft het maximaal aantal spelers voor het EK te herzien. Met name de Italiaanse bondscoach Robert Mancini is een warm pleitbezorger van het uitbreiden van de EK-selecties, zeker ook gezien de aanhoudende coronaperikelen. "Wat als iemand positief wordt getest op corona?", vroeg Mancini zich vorige maand af in gesprek met RAI. "Het zou lastig worden een andere speler te selecteren, want die zijn allemaal op vakantie." Hij droeg ook gelijk een oplossing aan: "Het zou een goed idee zijn om de selecties te vergroten tot 25, 26 spelers. Als de UEFA deze beslissing neemt, dan zou ik zeker voor zijn."

Volgens The Times kan de commissie van de UEFA die zich bezighoudt met de nationale elftallen zich vinden in de adviezen van Mancini. De coronapandemie is de voornaamste reden om de deelnemende landen de mogelijkheid te geven om 26 spelers te selecteren voor het EK. Ook de overvolle speelkalender wordt door de UEFA meegenomen in de besluitvorming. Door de coronacrisis zijn veel competities later begonnen, waardoor de meeste spelers die in aanmerking komen voor het EK bijna elke week drie wedstrijden moeten spelen. Inclusief de eindronde van deze zomer maken veel spelers een loodzwaar seizoen door. De UEFA wil de bondscoaches van de EK-landen derhalve tegemoet komen.

EURO 2020, zoals het EK ondanks de verplaatsing naar 2021 nog steeds officieel heet, wordt op 11 juni in gang gebracht door Italië en Turkije. Het Nederlands elftal komt twee dagen later, op 13 juni, voor het eerst in actie tegen Oekraïne. In de poulefase van het EK zijn Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) de overige tegenstanders van Oranje.