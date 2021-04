Robin Gosens deelt Schalke-fans week na degradatie gevoelige tik uit

Dinsdag, 27 april 2021 om 12:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:12

Robin Gosens heeft zich niet bepaald geliefd gemaakt bij de supporters van Schalke 04. Een week na de degradatie van die Königsblauen naar de 2. Bundesliga heeft de linkervleugelverdediger in een interview met het Duitse persbureau DPA aangegeven niet onwelwillend tegenover een transfer naar Borussia Dortmund te staan komende zomer. Die uitspraken zijn opmerkelijk, aangezien Gosens van jongs af aan supporter is van Schalke en geboren werd op zo'n zestig kilometer van Gelsenkirchen.

De 26-jarige Gosens maakt een sterk seizoen door bij Atalanta, waar hij steevast verzekerd is van een basisplek en momenteel de tweede plek in de Serie A bezet. Zijn goede vorm is ook buiten de Italiaanse landsgrenzen opgevallen, daar hij eerder al in verband werd gebracht met een overgang naar Manchester City. Ook Juventus zou oren hebben naar de diensten van de Duitse verdediger. DPA vroeg hem naar een mogelijke toekomst bij Dortmund, de aartsrivaal van Schalke. "Dat is een moeilijke vraag. Wat moet ik zeggen?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voordat Gosens in 2013 bij Vitesse tekende, werkte hij al een proeftraining af bij Dortmund. Dat liep destijds op niks uit en Gosens noemde het zelfs een 'fiasco'. Als Dortmund in de zomer wederom aanklopt bij de linkspoot, zegt hij daar niet direct 'nee' tegen. "Als er een aanbieding komt van Dortmund en ze willen dat ik volgend jaar de linkerkant kom versterken, ga ik daar zeker over nadenken", aldus Gosens. "Uiteindelijk draait het allemaal om mijn sportieve ambities en mijn volgende grote droom om in de Bundesliga te spelen."

Dat laatste lukte de voormalig speler van FC Dordrecht en Heracles Almelo nog niet. Gosens zag in 2019 een transfer naar Schalke afketsen, zo gaf hij aan in zijn biografie Dreaming Is Worth It. Gosens gaf in datzelfde boek aan nooit in een carrière als profvoetballer te hebben geloofd. Zijn contract bij Atalanta loopt nog door tot de zomer van 2022, waardoor geïnteresseerde clubs de verdediger vermoedelijk voor een goede prijs kunnen ophalen uit Bergamo komende zomer.