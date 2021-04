Fabrizio Romano: Erik ten Hag kan optie in de Bundesliga doorstrepen

Dinsdag, 27 april 2021 om 12:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:46

Jesse Marsch is de beoogde opvolger van Julian Nagelsmann bij RB Leipzig, zo onthult de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano dinsdag. De verwachting leeft dat de nummer twee in de Bundesliga de komst van de Amerikaanse coach, nu nog verbonden aan Red Bull Salzburg, binnenkort wereldkundig maakt. Erik ten Hag stond volgens Romano ook op de lijst van Leipzig, dat naar nu blijkt zijn zinnen heeft gezet op een samenwerking met Marsch.

Naast Romano verzekeren ook verschillende Zwitserse media dat de overgang van Marsch richting Leipzig slechts een kwestie van tijd is. De Salzburg-trainer sprak onlangs met Sky al over een mogelijk dienstverband bij Leipzig. "Ik ken de club heel goed en als je me vraagt wat het beste bij mij zou passen, dan is RB Leipzig natuurlijk een ideale optie." Marsch hield echter ook een voorbehoud. "Julian Nagelsmann levert daar geweldig werk en en er is voor Leipzig dus geen reden om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Maar mocht ik ook de kans krijgen om daar te kunnen werken, dan zou dat geweldig voor mij zijn." Marsch werkte in het seizoen 2018/19 als assistent van Ralf Rangnick bij Leipzig, voordat hij koos voor de overstap naar Salzburg. Zijn contract in Oostenrijk loopt nog ruim een jaar door.

Julian Nagelsmann after the official statement: “I always wanted to join FC Bayern, it’s a unique opportunity for me”. ?? Jesse Marsch is set to become the new RB Leipzig manager - ten Hag was also in the list. ?? Hansi Flick is expected to join German NT after the Euros. ???? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2021

Bayern München heeft inmiddels bevestigd dat Nagelsmann de nieuwe trainer wordt in de Allianz Arena, waardoor de interesse van Leipzig in Marsch in een stroomversnelling is geraakt. Ten Hag is overigens voor de derde keer in een kort tijdsbestek in verband gebracht met een Bundesliga-club. Verschillende Duitse media noemden hem eerder bij respectievelijk Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt. Eerstgenoemde club heeft inmiddels gekozen voor de van Frankfurt afkomstige Adi Hütter. Inmiddels is Ten Hag volgens The Telegraph ook een serieuze kandidaat van Tottenham Hotspur, dat vorige week José Mourinho ontsloeg.

Met het vertrek van Nagelsmann naar Bayern heeft Tottenham een optie minder. Ten Hag schuift hierdoor een plaatsje op, zo klinkt het vanuit Engeland. Afgelopen week berichtte Football London voor het eerst over de belangstelling van de Engelse grootmacht in Ten Hag, hetgeen The Telegraph dus bevestigt. Tottenham heeft een profielschets opgesteld: de nieuwe trainer moet 'progressief en aanvallend ingesteld' zijn, moet een 'voorkeur hebben voor voetbal vanuit balbezit' en moet bovenal 'binnen de clubcultuur passen'. De tijd van Mauricio Pochettino, tussen 2014 en 2019, dient daarbij als blauwdruk.

The Telegraph stelt dat naast Ten Hag ook de clubloze Ralf Rangnick nog altijd in beeld is. De Duitser wordt vanwege zijn filosofie geroemd door zijn landgenoten Nagelsmann, Thomas Tuchel (Chelsea), Jürgen Klopp (Liverpool) en Ralph Hasenhüttl (Southampton). Rangnick is sinds zijn vertrek bij RB Leipzig in 2019 clubloos en is dus een relatief goedkope optie voor Tottenham. Ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate en Brendan Rodgers worden naar voren geschove, al lijkt de manager van Leicester City geen interesse te hebben in de managersfunctie in Noord-Londen.