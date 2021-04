Van Bronckhorst lovend: ‘Hij doet je in alles denken aan Iniesta bij Barcelona’

Dinsdag, 27 april 2021 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:52

Daags voor de kraker in de halve finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester City zijn de ogen gericht op de spelers die het verschil moeten maken. Kylian Mbappé en Neymar aan Franse zijde en Kevin De Bruyne en Phil Foden aan de kant van City. Laatstgenoemde beleefde zijn vuurdoop in De Kuip tegen Feyenoord in 2017 en hij maakte daarbij meteen indruk op toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij is zeer lovend over de ontwikkeling die de middenvelder annex aanvaller heeft doorgemaakt.

Na zijn avontuur bij Feyenoord besloot Van Bronckhorst in 2019 de overstap te maken naar de City Football Group, waar hij de mogelijkheid kreeg om bij clubs als City in de keuken te kijken als trainer. Daar kreeg hij onder meer te maken met Foden. "Eigenlijk is Foden meer een Spaanse speler", vertelt Van Bronckhorst in gesprek met De Telegraaf. "Hij is ongekend technisch, speelt tussen de linies, kan geweldig wegdraaien en als type speler past hij helemaal bij Pep (Guardiola, red.). Toen ik in Manchester was, was Foden nog niet bepalend. Nu wel en doet hij je in alles denken aan Andrés Iniesta bij Barcelona. Hij is een heel complete speler en aan alles zag ik bij City al dat hij een megatalent was."

Die mening deelt Ruud Gullit. De voormalig Europees kampioen schuift geregeld aan in de studio van BBC om de wedstrijden in de Premier League van een scherpe analyse te voorzien. Hij volgt zodoende de ontwikkeling van Foden op de voet. Ook Gullit looft de ontwikkeling van de jonge Engelsman. "Foden is een heel on-Engelse speler", meent Gullit. "Dat soort types kreeg in het verleden, vooral bij Engelse coaches, nooit de ruimte. Engelsen wilden kerels in hun Premier League-team, groot en sterk."

Volgens Gullit is er in het geval van Foden een belangrijke rol weggelegd voor Guardiola, die hem dus liet debuteren tegen Feyenoord en daarmee aan de basis stond van de profcarrière van de aanvaller. Inmiddels staat de teller op 118 officiële wedstrijden in het shirt van City en Foden hoopt dit jaar voor het eerst de Champions League te winnen, na in voorgaande jaren telkens vroegtijdig te zijn uitgeschakeld. "Pep is heel secuur met hem omgesprongen", aldus Gullit. "Hij ging in en uit het team. Hij heeft het beste niveau om zich heen wat je maar kan bedenken. Dan ga je groeien, hè."