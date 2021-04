‘Ronald Koeman en Barcelona dreigen kind van de club kwijt te raken’

Dinsdag, 27 april 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal

De contractonderhandelingen tussen Barcelona en Sergi Roberto verlopen moeizaam, zo weet Mundo Deportivo dinsdag te melden. De rechtsbenige vleugelverdediger zet in op een nieuw tweejarig contract, terwijl de Catalaanse clubleiding niet verder wenst te gaan dan een deal voor één seizoen. De huidige verbintenis van Sergi Roberto, al sinds 2006 verbonden aan Barcelona, loopt door tot de zomer van 2022. Een voortijdig vertrek valt dan ook niet uit te sluiten.

Sinds de komst van voorzitter Joan Laporta in maart hanteert Barcelona het beleid dat spelers van dertig jaar en ouder per jaar hun contract kunnen verlengen. De rechtsback is 29 jaar oud, maar desondanks valt hij in de optiek van de technische leiding in die categorie. Volgens bovengenoemde Spaanse krant heeft de flankspeler hierdoor twijfels over een langer verblijf bij de titelkandidaat in LaLiga. De gesprekken tussen alle betrokken partijen zijn ondanks de strubbelingen nog niet definitief stopgezet.

Directeur voetbalzaken Mateu Alemany voert namens Barcelona de gesprekken met Josep Maria Orobitg, de zaakwaarnemer van Sergi Roberto. Volgens Mundo Deportivo zijn de gesprekken tot dusver niet bepaald constructief van aard. Het is derhalve afwachten of Barcelona de vleugelverdediger ervan weet te overtuigen van voortzetting van zijn loopbaan in het Camp Nou. Sergi Roberto kan onder trainer Ronald Koeman niet rekenen op een vaste plaats, mede ook door aanhoudend blessureleed. Hij staat in deze jaargang op zestien optredens in alle competities. In totaal staan er 406 wedstrijden achter zijn naam in het shirt van Barcelona.

Alemany heeft in de gesprekken met het management van Sergi Roberto namens Koeman de intentie uitgesproken om de samenwerking een vervolg te geven. Een contract voor slechts één seizoen is echter uitgesloten voor de ervaren verdediger. Hij is naar verluidt wel bereid om zijn salaris over enkele seizoenen uit te spreiden, zo klinkt het vanuit Spanje. Sergi Roberto tekende in februari 2018 een vierjarige verbintenis in Barcelona, met een ontsnappingsclausule van circa 300 miljoen euro.