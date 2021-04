Van der Meijde hoopt op deal tussen Ajax en Twente: ‘Hij moet spelen, toch?’

Dinsdag, 27 april 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal

Andy van der Meijde adviseert FC Twente om opnieuw een poging te wagen voor Jurgen Ekkelenkamp. De oud-aanvaller denkt dat de middenvelder, die bij Ajax niet over een basisplaats beschikt, perfect past in het elftal van trainer Ron Jans. Twente probeerde Ekkelenkamp eerder dit seizoen naar Enschede te halen, maar een definitief akkoord met de leiding van Ajax kwam echter nooit van de grond.

"Hij moet gewoon spelen, toch? Hij is nog jong (21 jaar oud, red.)", verklaart Van der Meijde in de online talkshow VoetbalTijd. "En ik denk dat het wel een heel grote versterking is voor Twente, hoor. Ik denk ook dat hij het naar zijn zin krijgt bij Twente omdat ze een geweldig mooi stadion hebben, met mooi publiek erachter. En dan weer lekker het gevoel krijgen van elke week een wedstrijd spelen. Dat is erg belangrijk voor zo'n jongen. Ik hoop wel dat hij naar Twente gaat", loopt de analist alvast vooruit op een eventuele verhuurperiode van Ekkelenkamp bij de Tukkers.

Ten Hag kiest op het middenveld van Ajax meestal voor Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Edson Álvarez, waardoor Ekkelenkamp genoegen moet nemen met een bijrol in Amsterdam. Zondag tegen AZ, toen Ajax officieus de landstitel binnenhaalde, bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Dit seizoen kwam de jonge middenvelder tot twintig wedstrijden namens Ajax in de Eredivisie, TOTO KNVB Beker en Champions League. Daarnaast speelde hij vier duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Van der Meijde neemt tevens de naderende overgang van Remko Pasveer van Vitesse naar Ajax onder de loep. De oud-speler krijgt de vraag wie volgend seizoen onder de lat moet staan bij de koploper: Pasveer of Maarten Stekelenburg. Hij weet echter niet zeker wie de voorkeur zal krijgen van trainer Erik ten Hag. "Ik denk dat André Onana weggaat, dus daarom hebben ze Pasveer gehaald. Stekelenburg redde Ajax zondag tegen AZ ook een paar keer met reddingen. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij Ajax, toen was hij derde keeper. En hij kan goed meevoetballen, dus waarom niet?", aldus Van der Meijde, die vervolgens ingaat op de vraag of hij op korte termijn terugkeert in de voetballerij. "Op dit moment nog niet. Misschien later als ik wat ouder ben", zo antwoordt Van der Meijde. "Misschien als een soort teammanager, dat zou ik wel leuk vinden. Maar niet als trainer ofzo, nee."