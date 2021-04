Noodverordening in Arnhem uit vrees voor rellen tussen voetbalsupporters

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft dinsdag een noodverordening afgekondigd in zijn stad uit vrees voor rellen tussen supporters van FC Twente, NEC en Vitesse, zo melden verschillende media. Aanleiding voor de mogelijke confrontatie is een aangekondigde coronademonstratie van de organisatie ‘Weg met dit Kabinet’. De noodverordening moet het voor de plaatselijke autoriteiten mogelijk maken om makkelijker in te grijpen zodra het mis dreigt te gaan.

De gemeente Arnhem heeft bovengenoemde organisatie strikte voorwaarden meegegeven waar de demonstratie aan dient te voldoen. Zo zijn er maximaal vijfhonderd demonstranten welkom en is het uitsluitend toegestaan om te demonstreren op de Markt. Bovendien wordt van de organiserende partij verwacht dat het zelf de orde bewaakt en dat alle opgelegde coronamaatregelen strikt worden nageleefd. Alleen dan kan de demonstratie op een veilige manier worden gehouden. Berichten op de sociale media wijzen echter uit dat de veiligheid al vóór aanvang van de demonstratie in gevaar is.

Supporters van FC Twente en NEC hebben de demonstratie namelijk aangegrepen voor een confrontatie met supporters van Vitesse, zo blijkt uit signalen die zijn opgevangen op het internet. Bovendien heeft een groot aantal zogeheten Defend-groepen aangegeven naar Arnhem te willen komen. Deze groepen zorgden in het verleden vaker voor onrust tijdens coronademonstraties, waaronder op het Museumplein in Amsterdam. Door de noodverordening heeft de politie de mogelijkheid om bij invalswegen van de stad voertuigen te controleren en eventueel de toegang tot de stad te weigeren.

"Demonstreren is een grondrecht en het is onze plicht om dat op een veilige manier te faciliteren door een geschikte plek aan te wijzen en afspraken te maken met de organisatie", vertelt Marcouch tegenover Omroep Gelderland. "Signalen van risico’s op rellen op verschillende plekken in de stad brengen dat demonstratierecht in gevaar. Bovendien zullen veel mensen op deze zonnige Koningsdag de parken opzoeken. Ik laat het niet toe dat gezinnen met jonge kinderen, of nietsvermoedende parkbezoekers, terecht komen in een groep relschoppers. Deze noodverordening is daarom nodig."