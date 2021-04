Erwin Koeman geniet van opgebloeide Klaassen: ‘Die kwaliteit hebben weinigen’

Dinsdag, 27 april 2021 om 10:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Nu Davy Klaassen steeds vaker belangrijk is voor Ajax en de club afgelopen zondag zelfs eigenhandig officieus aan het landskampioenschap hielp tegen AZ (2-0) met twee treffers, reist steeds vaker de vraag hoe het bij Everton mis heeft kunnen gaan voor de middenvelder. Klaassen wist de 27 miljoen euro die de club voor hem neertelde in 2017 nooit waar te maken. Zowel Erwin Koeman als Paul Joyce, verslaggever van The Times, legt de schuld van het mislukte avontuur bij Everton neer.

Klaassen scoorde tegen AZ voor de zoveelste keer dit seizoen de openingstreffer en is sinds zijn terugkeer in Amsterdam uitgegroeid tot een van de belangrijkste pionnen binnen het elftal van trainer Erik ten Hag. "Ik ben blij voor hem. Everton is een goede leerschool geweest van hoe het kan lopen", vertelt Erwin Koeman in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat zijn uitstekende ervaringen voor later in je carrière. Daar zit nooit alleen een stijgende lijn in. Ik heb het gevoel dat hij fysiek iets sterker is geworden. Ik kan nog steeds genieten van hoe hij altijd op de goede plek staat. Die kwaliteit hebben weinigen en dat valt niet aan te leren.''

Koeman diende in 2017 als assistent van zijn broer Ronald toen Everton Klaassen naar de Premier League haalde. Een jaar later al werd het vijfjarige contract ingeruild voor een overgang naar Werder Bremen. "Davy had het lastig", weet Koeman zich te herinneren. "Everton is geen Ajax, waar je acht kansen per duel krijgt. Maar voor een club is het wel belangrijk dat je een speler tijd geeft om zich te settelen als je hem voor een groot bedrag binnenhaalt. Maar dat is lastig, ook omdat de concurrentie bij Everton dus veel groter is. Romelu Lukaku was net vertrokken. Everton boette in op kracht en scoringsdrift. De afwezigheid van een sterke, scorende spits hielp Klaassen als box-to-box-speler ook niet.''

Nadat Ronald Koeman bij Everton ontslagen werd, liep het aantal speelminuten van Klaassen drastisch terug. "Bij Everton zaten de mensen destijds niet op dezelfde lijn. Zo hadden trainer Ronald Koeman en directeur Steve Walsh verschillende ideeën", verklaart Joyce. "Het is voor spelers die het Engelse voetbal niet gewend zijn al lastig om aan te haken in een draaiende ploeg, laat staan als het niet draait. Als nieuwe trainer val je dan snel terug op spelers die weten wat in de Premier League wordt gevraagd. Al met al is Everton ook niet goed met hem omgegaan. De club had niet het geduld om zich aan het plan te houden."