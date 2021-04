‘Met mijn Feyenoord-hart was het zwaar, maar dit is voor mij een betere keuze'

Dinsdag, 27 april 2021 om 09:46 • Laatste update: 10:37

Go Ahead Eagles viel behoorlijk in de prijzen bij het uitreiken van de Bronzen Kampioensschilden voor de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie. Sam Beukema werd gekozen tot beste speler, terwijl Kees van Wonderen werd gekozen tot beste trainer. Voetbalzone zocht Beukema en Van Wonderen op, om onder meer te praten over de transfer van de 22-jarige centrumverdediger naar AZ.

Door Kalum van Oudheusden

“Het is een blijk van waardering, van je collega’s en de aanvoerders. Het is leuk, maar vooral een teken dat we met Go Ahead op de goede weg zijn”, zegt Van Wonderen over de prijs van beste trainer van derde periode. Ook Beukema is uitermate trots op het Bronzen Kampioensschild. “Mijn maatje Jay (Gorter, red.) had al de prijs voor beste keeper gewonnen en ik dacht: wauw, als ik ook zo’n prijs zou kunnen winnen. Ik wist dat het lastig zou worden, want vaak zijn het de spelers die veel scoren. Toevallig was dit wel een periode waarin ik veel doelpuntjes meepakte. Het was geweldig om te horen dat ik die prijs gewonnen had.”

Bekijk hier het volledige gesprek met Kees van Wonderen en Sam Beukema.

Beukema beleeft sowieso een uitermate goed seizoen, met 9 doelpunten en 2 assists in 37 officiële wedstrijden. “Een jongen van de club”, zo omschrijft Van Wonderen de centrumverdediger. “Hij heeft tijd nodig gehad om zich door te ontwikkelen. Omdat hij per se bij Go Ahead wilde blijven, is hij gaan investeren. Hij is ongelofelijk leergierig en dan zie je waar dat uiteindelijk toe kan leiden. Voorafgaand aan het seizoen hoopte ik er al op dat hij zijn doelpuntjes zou gaan meepikken vanuit spelhervattingen en dat heeft zo uitgepakt. Dat is toch een extra wapen voor de ploeg.”

“Het seizoen is in een rechte lijn omhoog gegaan”, beaamt Beukema, die zich in de kijker speelde bij onder meer AZ en Feyenoord. “Ik ben heel vermoeid geweest van alle dingen naast elkaar te leggen. Wat is nu de juiste keuze? Uiteindelijk draait het om het plan, waar is de kans het grootst om aan spelen toe te komen? Waar ga ik me het beste doorontwikkelen? AZ ís jong talent de kans geven. Dát, plus het feit dat AZ doorpakte, gaf de doorslag. Dat neemt niet weg dat ik een Feyenoord-hart had, al is dat wat minder geworden. Het maakte de keuze lastiger, maar je moet daar niet naar luisteren. Het gaat om wat het beste is voor jou als speler.”

‘Soms zeg ik tegen mijn ouders: ‘Bizar hoe het allemaal heeft kunnen lopen’’

Het vertrek van Beukema betekent een aderlating voor Go Ahead Eagles, dat vermoedelijk via de nacompetitie een gooi gaat doen naar een Eredivisie-ticket. Toch treurt Van Wonderen niet. “De insteek is dat we graag met jonge, talentvolle spelers werken, van wie we hopen dat ze zich ontwikkelen. Op het moment dat ze dat doen, weet je dat ze een transfer maken. Dus dat is een positief punt. Natuurlijk wil je je beste spelers houden, maar Nederland is een opleidingsland. Wij moeten zorgen dat we weer de nieuwe Beukema in huis halen.”

En hoe zit het met de ambities van Van Wonderen zelf? Wil hij ooit terugkeren naar Feyenoord? “Die vraag wordt me vaker gesteld, omdat ik een verleden bij Feyenoord heb. Dat is voor mij niet een vanzelfsprekendheid. Ik heb bij meer clubs gespeeld en het wil niet zeggen dat je daar terug komt. Ik vind het ook interessant om in een andere omgeving met nieuwe mensen wat op te bouwen. Maar het zou kunnen, ik weet niet hoe het loopt. Ik heb acht geweldige jaren gehad bij Feyenoord, dus daar heb je altijd een band, herinnering en een gevoel bij.”



