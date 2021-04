‘Steven Bergwijn heeft een grote toekomst bij Tottenham Hotspur’

Dinsdag, 27 april 2021 om 09:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:16

Als het aan Paul Robinson ligt, slaat Steven Bergwijn komende zomer alle transfergeruchten af om zijn verblijf bij Tottenham Hotspur tot een succes te maken. De voormalig doelman van the Spurs denkt dat het ontslag van manager José Mourinho een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van de aanvaller, die in februari voor het laatst aan de aftrap verscheen bij een wedstrijd in de Premier League. Bergwijn raakte uit beeld onder Mourinho en werd zelfs enkele wedstrijden niet bij de wedstrijdselectie gehaald.

Bergwijn was een van de vele spelers die onder Mourinho uit de gratie raakte. Naast de Nederlander werden ook Danny Rose, Harry Winks, Serge Aurier en Gareth Bale op verschillende momenten genegeerd door de Portugese oefenmeester. "Het is een schone lei voor alle spelers", doelt Robinson tegenover The Athletic op het ontslag van Mourinho. "Deze ploeg is zeer sterk en Steven is daar een perfect onderdeel van. Ik vermoed dat we het beste nog van hem te zien krijgen."

Mourinho haalde Bergwijn niet bij de wedstrijdselectie voor de wedstrijden tegen Newcastle United, Manchester United en Everton en werd niet veel later door Tottenham de laan uitgestuurd. Zijn tijdelijke opvolger Ryan Mason gunde Bergwijn een minuut speeltijd in de verloren EFL Cup-finale tegen Manchester City (1-0 verlies) afgelopen zondag. "Hij heeft een grote toekomst bij Tottenham", gaat Robinson verder. "Hij heeft dit seizoen niet zo goed gepresteerd als hij had kunnen doen, maar hij is nog steeds een jonge topspeler."

Bij Tottenham wordt inmiddels hard gewerkt aan een definitieve opvolger voor Mourinho. Volgens de huidige nummer zeven van de Premier League moet de nieuwe trainer 'progressief en aanvallend ingesteld' zijn, moet een 'voorkeur hebben voor voetbal vanuit balbezit' en moet bovenal 'binnen de clubcultuur passen'. De tijd van Mauricio Pochettino, tussen 2014 en 2019, dient daarbij als blauwdruk. De naam van Erik ten Hag wordt nadrukkelijk genoemd in Noord-Londen. "De manager die in de zomer komt moet de problemen in de verdediging oplossen. De balans in de voorhoede is goed."