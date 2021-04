Van Hanegem verbijsterd: ‘Ik snap gewoon niet dat hij niet speelt’

Dinsdag, 27 april 2021 om 08:09

Willem van Hanegem begrijpt er weinig van dat Hakim Ziyech bij Chelsea weinig aan spelen toekomt. De Kromme noemt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler de ‘ideale speler om de snelle jongens weg te sturen’. Van Hanegem concludeert in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Thomas Tuchel ‘alles anders wil doen’ dan zijn voorganger Frank Lampard.

"Ik snap gewoon niet dat hij niet speelt. Ziyech is de ideale speler om snelle jongens weg te sturen. Werner is snel, maar die trainer Tuchel wil het allemaal anders doen. Terwijl hij bij Paris Saint-Germain wel een manier vond om alle creatieve spelers op te stellen”, geeft Van Hanegem te kennen. Onder Lampard kon Ziyech, mits hij fit was, normaal gezien rekenen op een basisplaats op de vleugel. Tuchel posteert de Marokkaans international als aanvallende middenvelder en ruimde voorlopig zeven keer een basisplaats voor hem in.

Ziyech speelde sinds zijn komst van Ajax voor veertig miljoen euro 32 wedstrijden voor Chelsea, waarvan 20 als basisspeler en waarin hij 5 doelpunten en 4 assists verzorgde. Marco van Basten raadde Ziyech zondag in het programma Rondo van Ziggo Sport al aan om komende zomer te vertrekken bij Chelsea, ondanks dat zijn contract nog loopt tot medio 2025. Van Hanegem wil nog niet zover gaan. “Ik zou het nog even aankijken, hoor. Als deze jongen nog een eerlijke kans krijgt, pakt hij hem.”