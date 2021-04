Faillissement voor ADO dreigt: salarissen kunnen niet betaald worden

Dinsdag, 27 april 2021 om 07:52

De situatie bij ADO Den Haag is zeer zorgelijk, zo schrijft De Telegraaf. De spelers en het andere personeel van de club uit de Hofstad hebben te horen gekregen dat de salarissen van mei en juni niet betaald kunnen worden. Daarmee dreigt concreet het faillissement van ADO, dat in dat geval teruggezet wordt naar de Derde Divisie.

De rechtbank in Den Haag bepaalde maandag dat de Chinese eigenaren United Vansen (UVS) een bedrag van twee miljoen euro moet overmaken naar ADO. UVS zou door de zogenaamde liquiditeitsgarantie garant moeten staan voor de tekorten van ADO, die momenteel circa twee miljoen euro bedragen. De rechter achtte het aannemelijk dat er inderdaad sprake was van een overeenkomst en dat UVS nalatig is geweest door al meerdere termijnen te laten verlopen.

Dat wil overigens niet zeggen dat ADO dit bedrag daadwerkelijk tegemoet gaat zien. UVS kan nog beroep aantekenen tegen de uitspraak en dat zou de boel met weken vertragen, terwijl er in een eerder stadium werd aangegeven dat het momenteel verboden is om geld vanuit China over te maken naar Europa. Tijdens het kort geding dat de clubleiding van ADO had aangespannen tegen UVS bleek al dat een faillissement dreigde als de twee miljoen euro niet zou worden overgemaakt.

“ADO Den Haag is tevreden met de uitspraak van de voorzieningenrechter, maar betreurt dat het zover heeft moeten komen. De club zal als vervolgstap beslag laten leggen op de aandelen van United Vansen. De huidige financiële situatie vraagt namelijk om een oplossing op de zeer korte termijn. Langs meerdere lijnen wordt hieraan gewerkt”, schreef ADO op zijn website. De Telegraaf schrijft dat ADO op dit moment zeven miljoen euro - waarvan een voorschot van twee miljoen euro om het lopende seizoen af te maken - moet kosten, al zit de verkoop in een impasse.