‘Leicester City, RB Leipzig en AC Milan in de markt voor ‘£15m-rated’ PSV’er’

Dinsdag, 27 april 2021 om 07:24 • Chris Meijer • Laatste update: 07:30

De belangstelling voor Noni Madueke neemt zienderogen toe. Waar de negentienjarige vleugelaanvaller van PSV eerder werd gelinkt aan Crystal Palace, Leeds United, Bayern München en ‘verschillende Europese topclubs’, noemt de Daily Mail Leicester City, AC Milan en RB Leipzig als belangstellenden. De Engelse krant rekent de vraagprijs van PSV op vijftien miljoen pond, omgerekend ruim zeventien miljoen euro.

De belangstelling van Leicester City is volgens de Daily Mail geen verrassing, daar manager Brendan Rodgers Madueke al langer op de korrel heeft. De Noord-Ier wilde de aanvaller in 2018 al naar Celtic halen, maar hij verkoos PSV destijds boven een dienstverband bij de Schotse grootmacht. Nu worden AC Milan en RB Leipzig als de voornaamste concurrenten voor Leicester City genoemd, maar er zouden meer kapers op de kust zijn.

Vanuit Engeland klonken eind maart geluiden dat Leeds United als eerste zijn ‘voelsprieten’ heeft uitgestoken en zelfs al komende zomer een poging zou willen wagen om Madueke los te weken bij PSV. Bayern München en Crystal Palace werden eveneens genoemd als concrete gegadigden, al claimde de London Evening Standard dat er nog veel meer clubs de vleugelaanvaller nadrukkelijk volgen.

PSV haalde Madueke bijna drie jaar geleden transfervrij weg uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, waar hij op dat moment vier jaar had gespeeld. The Spurs kaapten hem op hun beurt weg uit de academie van Crystal Palace, waar Madueke dus naar verluidt zou kunnen terugkeren. Madueke maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en kwam voorlopig tot 33 optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists. De aanvaller verdiende tevens een plaats in de EK-selectie van Jong Engeland, dat in maart overigens in de groepsfase werd geëlimineerd.