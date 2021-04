Bayern maakt van Julian Nagelsmann de duurste trainer aller tijden

Maandag, 26 april 2021

Julian Nagelsmann staat volgend seizoen voor de groep bij Bayern München, zo bevestigen onder meer Fabrizio Romano en BILD. Der Rekordmeister heeft een akkoord bereikt met RB Leipzig over de overgang van de oefenmeester, die de duurste trainer aller tijden zal worden. Volgens BILD betaalt Bayern maximaal twintig miljoen euro.

Nagelsmann gaat voor vijf seizoenen tekenen en wordt bij Bayern de opvolger van Hansi Flick, die aan het eind van het seizoen stopt. De koploper van de Bundesliga betaalt in eerste instantie een bedrag van vijftien miljoen euro voor de diensten van Nagelsmann. Dat bedrag kan via prestatieafhankelijke bonussen oplopen met vijf miljoen euro. Dat variabele bedrag is gekoppeld aan het winnen van bepaalde prijzen.

De transfersom valt daarmee een stuk lager uit dan RB Leipzig aanvankelijk voor ogen had. Die Roten Bullen verlangden volgens diverse media dertig miljoen euro om het tot medio 2023 doorlopende contract van Nagelsmann te ontbinden, maar zijn dus naar verluidt akkoord gegaan met een flinke korting voor Bayern. Het record van duurste trainer ooit was overigens tien jaar lang in handen van André Villas-Boas, die in 2011 voor vijftien miljoen euro van FC Porto naar Chelsea ging.

De verwachting is dat Nagelsmann zeer binnenkort wordt gepresenteerd door Bayern. Nagelsmann werd vijf jaar geleden op 28-jarige leeftijd aangesteld als hoofdtrainer van TSG Hoffenheim. Hij werd daarmee de jongste trainer aller tijden in de Bundesliga. Hij leidde Hoffenheim van de gevarenzone naar kwalificatie voor de Champions League. Na drie volle seizoenen koos hij voor een overstap naar Leipzig. Met zijn huidige club bereikte hij vorig seizoen de halve finale van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain te sterk bleek. Dit seizoen lijkt Leipzig onder Nagelsmann te gaan eindigen op de tweede plaats in de Duitse topcompetitie.