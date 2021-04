Leicester neemt volgende horde en maakt zich op voor moordend programma

Maandag, 26 april 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Leicester City heeft maandagavond met de nodige moeite gewonnen van Crystal Palace. De ploeg van Brendan Rodgers kwam vroeg op achterstand door een vlijmscherpe counter en maakte dat in de tweede helft goed dankzij een assist en prachttreffer van Kelechi Iheanacho: 2-1. Zo blijft Leicester stevig op de derde plaats staan met een voorsprong van vier punten op Chelsea. Die voorsprong kunnen the Foxes vanwege het zware schema goed gebruiken.

Vroeg in de wedstrijd kwam Crystal Palace dus op voorsprong. In de twaalfde minuut onderschepte Christian Benteke de bal op de middellijn bij Youri Tielemans. De bal kwam terecht bij Eberechi Eze, die met een schitterende steekpass Wilfried Zaha vrij voor Kasper Schmeichel zette. De spits van Palace rondde het karwei kalm af: 0-1. Leicester had daarna het initiatief, maar slaagde er in de eerste helft geen enkele keer in een fatsoenlijke kans te creëren.

In de tweede helft veranderde dat, want al vijf minuten na rust viel de gelijkmaker. Iheanacho controleerde een lastig stuitende bal knap in het strafschopgebied en legde terug op Timothy Castagne, die met zijn mindere linkerbeen de verre kruising vond: 1-1. Leicester was daarna vooral gevaarlijk via Jamie Vardy, die in de korte hoek stuitte op keeper Guaita en even later dreigend voorlangs mikte. Tien minuten voor tijd kreeg Leicester alsnog zijn gewenste treffer. Johnny Evans verstuurde een lange bal op Iheanacho, die hem oppikte in het strafschopgebied. De spits keerde zich om en ramde de bal met links verwoestend in de korte hoek: 2-1. Daarna hielp Ayoze Pérez nog een enorme kans om zeep, maar het deerde Leicester niet meer.

Leicester is dankzij de zege weer een stap dichter bij een ticket voor de Champions League. De nummer drie van de competitie speelt in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen nog tegen Southampton (uit), Newcastle United (thuis), Manchester United (uit), Chelsea (uit) en Tottenham Hotspur (thuis). Bovendien speelt Leicester nog de finale van de FA Cup tegen Chelsea.