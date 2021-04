AC Milan beleeft inktzwarte avond in Rome en valt buiten de top vier

Maandag, 26 april 2021 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

AC Milan heeft maandagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Lazio keek de ploeg van trainer Stefano Pioli halverwege al aan tegen een 1-0 achterstand, die na rust nog verder werd uitgebouwd door de Romeinen: 3-0. Eerder op de avond deed Napoli uitstekende zaken in de strijd om Champions League-tickets door op bezoek bij Torino een 0-2 zege te boeken. Milan zakt door de nederlaag naar de vijfde plek op de ranglijst, terwijl de Napolitanen opschuiven naar de derde positie. Juventus staat met een ongunstiger doelsaldo dan Napoli maar met een beter onderling resultaat dan de Milanezen vierde. Lazio completeert met vijf punten en een wedstrijd minder dan de drie hiervoor genoemde clubs, die 66 punten hebben, de top zes in Italië.

Lazio - AC Milan 3-0

De bezoekers leken goed uit de startblokken te schieten, toen Hakan Çalhanoglu al na twintig seconden het vijandige doel onder vuur nam maar doelman Pepe Reina redding zag brengen. De eerste aanval van Lazio leverde wél direct een treffer op. Ciro Immobile gaf met buitenkant rechts een uitstekende dieptepass op Joaquín Correa, die Reina koelbloedig omspeelde en in de korte hoek afrondde: 1-0. De Argentijn kwam in de zes minuten die volgden nog tot tweemaal toe dicht bij een nieuwe treffer, maar doelman Gianluigi Donnarumma lag een nieuwe tegentreffer in de weg.

Na een half uur spelen deed Milan weer eens een serieuze duit in het zakje via Çalhanoglu, maar het was wederom Reina die de middenvelder van scoren afhield. Aan de overzijde zat het Manuel Lazzari niet mee, daar hij Lazio op 2-0 leek te zetten maar teruggefloten werd wegens buitenspel. Zes minuten na de pauze verdubbelde de thuisploeg de voorsprong alsnog. Correa werd de diepte ingestuurd door Luis Alberto, waarna de maker van de openingstreffer Fikayo Tomori eenvoudig uitspeelde en ook de 2-0 aantekende. Het duel werd enkele minuten voor het eindsignaal definitief in het slot gegooid door Immobile, die na een pass van Lazzari in de verre hoek doel trof: 3-0.

De genade klap voor AC Milan ?? Lazio Roma gaat dit niet meer uit handen geven, 3-0 Ciro Immobile ??#ZiggoSport #SerieA #LazioMilan pic.twitter.com/NxG9Rc9EtY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2021

Torino - Napoli 0-2

Voor beide teams stond er veel op het spel, daar Torino de punten nodig had om weg te lopen van de degradatiestreep en Napoli de derde plek kon veroveren. De score werd geopend door Tiémoué Bakayoko, die met een fraaie uithaal van buiten het zestienmetergbied de linkerbenedenhoek vond: 0-1. Victor Osimhen zette 120 seconden later al de 0-2 op het scorebord. Nicolas N'Koulou leed slordig balverlies in de middencirkel, waarna Osimhen er snel met het leer vandoor ging. Oog in oog met doelman Salvatore Sirigu bleef de Nigeriaan vervolgens ijzig kalm en schoot hij in de korte hoek binnen. Torino bleef dapper tegenstand bieden, maar de aansluitingstreffer werd niet meer gevonden. Piotr Zielinski kon de eindstand nog op 0-3 bepalen maar trof met zijn inzet de lat.