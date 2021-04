Derksen: ‘Dat zijn echt de enige twee talenten die een plek in Oranje verdienen’

Maandag, 26 april 2021 om 22:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:29

Johan Derksen heeft zich maandag zeer positief uitgelaten over Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. In Veronica Inside gaat de analist in op de keuzes die bondscoach Frank de Boer moet maken bij Oranje richting het EK. Verder is er volgens Derksen absoluut geen ruimte voor Ryan Babel in de selectie en vindt René van der Gijp en Hans Kraay junior dat De Boer een keuze moet gaan maken tussen Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum.

“Hij speelt echt het allerbest als hij op nummer tien staat”, begint Kraay zijn verhaal over de rol van Davy Klaassen in het Nederlands elftal. "Hij heeft drie goede wedstrijden op nummer zes gespeeld, maar dat is helemaal niet zijn plek. Daar is Marten de Roon veel geschikter voor. Frank de Boer weet ook wel dat hij moet gaan bepalen wie de beste nummer tien is: Wijnaldum of Klaassen.”"

Van der Gijp haakt in op de stelling van Kraay en is met name onder de indruk over de passie die Klaassen in het spel legt. “Als je ziet wat een energie hij uitstraalt, joh... Hij heeft echt veel meer energie dan Wijnaldum, die een veel ‘relaxtere jongen’ is op het middenveld. Klaassen heeft echt nog veel meer dynamiek dan Wijnaldum. Het is toch heel simpel: De Boer moet straks gewoon kiezen voor degene die het beste in vorm is”, besluit Van der Gijp, die overigens Donny van de Beek geen kansen toedicht om nog aan te sluiten bij de EK-selectie, vanwege diens reserverol bij Manchester United.

Derksen sluit zich aan bij de woorden van de tafelheren en ziet bovendien twee namen van jonge spelers die mee zouden moeten naar het EK. “Als ik nou afgelopen weekend bekijk, dan zie ik maar twee talenten die een plek bij Oranje kunnen opeisen: Gravenberch en Gakpo. Die voegen daadwerkelijk wat toe qua talent, vorm en fysieke kracht. In tegenstelling tot Babel. Frank de Boer moet toch ook nooit meer praten over die gozer met dat oranje haar?”, haalt Derksen uit. Kraay is het daar overigens volkomen mee eens: “We zijn het er toch wel over eens dat Gakpo Babel wel voorbijgestreefd is. Het is echt onbelangrijk wat de rol van Babel in de kleedkamer is.”

De tafelheren zijn het erover eens dat Gakpo en Gravenberch zeker in fysiek opzicht potentiële spelers zijn van het Nederlands elftal. “En dat geldt voor Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners helemaal niet in mijn ogen”, haakt Derksen in. 'Voor Koopmeiners is er toch helemaal geen plaats op dat middenveld. Hij sloeg op een gegeven moment een hoge toon aan over het feit dat hij niet bij de selectie zat en met Jong Oranje mee moest. Dan denk ik: wie denk je wel niet dat je bent?"