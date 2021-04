Johan Derksen laat oogappel genadeloos vallen: ‘Een kwal van een gozer!’

Maandag, 26 april 2021 om 22:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:10

Het spel van Oussama Tannane tegen Feyenoord (0-0) kon Johan Derksen geenszins bekoren. De aanvallende middenvelder van Vitesse speelde volgens de analist van Veronica Inside compleet zijn eigen wedstrijd in De Kuip. "Ik ben een fan van Tannane, de goede Tannane, maar de Tannane die ik nu gezien heb... een kwal van een gozer!", luidt het harde oordeel van Derksen.

"En dit zal wel weer een reden voor hem zijn om naar het buitenland te gaan, want dan krijgt hij niet genoeg waardering", refereert Derksen aan uitspraken eerder dit seizoen van Tannane. "Maar wat ik gezien heb, zijn alle schijntrapjes, alle hakballetjes, alle passjes met buitenkant die je als speler nauwelijks kunt aannemen. Schieten van zestig meter... zinloos! En bij balverlies niet meedoen."

"Feyenoord heeft een tijdje met tien man gespeeld (vanwege de rode kaart van Steven Berghuis, red.), Vitesse de hele wedstrijd", vervolgt Derksen. "Tannane heeft helemaal niet meegedaan! Hij was alleen maar op eigen eer uit. Riechedly Bazoer en hij zijn door alle goede recensies een tikkie naast hun schoenen gaan lopen."

René van der Gijp is eveneens kritisch op Tannane. "Ik weet niet of die Loïs Openda hem gemaakt had hoor, maar hij gaf hem wel slecht mee aan hem", aldus Van der Gijp. "Die keeper (Justin Bijlow, red.) kon er nog tussen komen omdat Tannane hem zo slecht meegaf. Dat zijn bijna-doelpunten als je hem goed meegeeft. Hij wil ons allemaal wel laten zien hoe verschrikkelijk goed hij kan voetballen. Doe nou gewoon normaal. Speel gewoon je wedstrijdje."