V/d Gijp licht ontluisterend moment bij Ajax uit: ‘Dit is héél slecht gedaan'

Maandag, 26 april 2021 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:16

René van der Gijp laat zich maandagavond kritisch uit over Brian Brobbey. De analist van Veronica Inside zag de negentienjarige spits van Ajax tegen AZ (2-0 winst) een grote kans om zeep helpen een-op-een met doelman Marco Bizot. Brobbey had de bal breed kunnen spelen op David Neres, maar besloot voor eigen succes te gaan en schoot op Bizot.

Brobbey's leeftijd doet volgens Van der Gijp niet ter zake. "Hij is achttien (negentien, red.), maar dat zegt mij niet zoveel", aldus de oud-rechtsbuiten. "Op het moment dat je een behoorlijk talent hebt, ook al ben je zestien, dan weet je binnen no-time hoe een situatie is. De situatie rechts en links, wie daar lopen. Je voelt het ook op een gegeven moment. Dan hoef je niet meer te doen dan die keeper te lokken, je speelt hem naar Neres en het is een goal. Maar als je dan helemaal niet kijkt, en je doet het dan zo, dan heb je gewoon oogkleppen op."

Het artikel gaat verder onder de video Erik ten Hag genoot van publiek: 'Het geeft je een extra prikkel' Meer videos

"Dit heeft niets met leeftijd te maken", benadrukt Van der Gijp. "Ik weet zeker dat bij wijze van spreken Marco van Basten en Dennis Bergkamp dat al op hun veertiende deden. Het weten wat er speelt in je omgeving. Je voelt op een gegeven moment dat hij eraan zit te komen. Je hoeft niet echt te kijken, je ziet dat in je ooghoek ook, joh. Dit is écht heel slecht gedaan."

De bewuste kans van Brian Brobbey.

Johan Derksen is het volledig eens met Van der Gijp. "Arjen Robben heeft het ook heel lang gedaan, hè", zegt Derksen. "Het is ook nog eens heel onprofessioneel. Dit was niet de beslissende goal geweest, maar is het dat wel, dan kost het je medespelers en club geld. Dan word je helemaal verrot gescholden. Je bent een beetje blind, dan." Het vermeende gebrek aan overzicht bij Brobbey doet Derksen denken aan Myron Boadu, de spits van tegenstander AZ.

"Brobbey heeft hetzelfde als Boadu: geen overzicht", aldus Derksen. "Die heeft ook nog een heel beperkte techniek in de kleine ruimte met balaannames." Van der Gijp weet waar dat aan ligt. "Bij Boadu is het gewoon zo dat hij nog te veel bezig is om die bal panklaar te krijgen. Bij Brobbey weet ik het niet, daarvoor heb ik hem niet genoeg zien spelen, maar het is bij hem misschien wel hetzelfde. Dat zijn techniek hapert, want een hele voetballer let helemaal niet op de bal. Die tikt hem mee en let erop wat er om hem heen gebeurt." Volgens Derksen is een gebrek aan overzicht 'een heel lastige tekortkoming'. "Want dan ga je namelijk legio kansen missen."