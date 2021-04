The Telegraph: Ten Hag komt hoger op verlanglijst van Tottenham Hotspur

Maandag, 26 april 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Nu Julian Nagelsmann hard op weg is van RB Leipzig naar Bayern München, kan Tottenham Hotspur zijn droomkandidaat voor de vacante managerspositie schrappen. Erik ten Hag schuift daardoor een plek op op het verlanglijstje van the Spurs, zo meldt The Telegraph. De trainer van Ajax ligt hierna nog één seizoen vast in de Johan Cruijff ArenA, waardoor Tottenham verwacht 'geen onoverkomelijke vergoeding' te hoeven betalen.

Afgelopen week berichtte Football London voor het eerst over de belangstelling van de Engelse grootmacht in Ten Hag, hetgeen The Telegraph dus bevestigt. Tottenham heeft een profielschets opgesteld: de nieuwe trainer moet 'progressief en aanvallend ingesteld' zijn, moet een 'voorkeur hebben voor voetbal vanuit balbezit' en moet bovenal 'binnen de clubcultuur passen'. De tijd van Mauricio Pochettino, tussen 2014 en 2019, dient daarbij als blauwdruk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Telegraph stelt dat naast Ten Hag ook de clubloze Ralf Rangnick nog altijd in beeld is. De Duitser wordt vanwege zijn filosofie geroemd door zijn landgenoten Nagelsmann, Thomas Tuchel (Chelsea), Jürgen Klopp (Liverpool) en Ralph Hasenhüttl (Southampton). Rangnick is sinds zijn vertrek bij RB Leipzig in 2019 clubloos en is dus een relatief goedkope optie voor Tottenham.

Verder zingt ook de naam van Gareth Southgate nadrukkelijk rond bij Tottenham. Volgens The Telegraph heeft de huidige bondscoach van Engeland een streepje voor vanwege zijn goede relatie met Harry Kane, de topscorer en aanvoerder van Tottenham. Southgate heeft zich echter tot het WK van 2022 in Qatar verbonden aan het Engelse nationale elftal en lijkt daardoor op korte termijn niet haalbaar.

Ook Brendan Rodgers is in beeld, maar de huidige manager van Leicester City lijkt niet geïnteresseerd in Tottenham. Rodgers staat met Leicester op het punt om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, hetgeen Tottenham dit seizoen waarschijnlijk niet lukt. Verder speelt Leicester op 15 mei de finale van de FA Cup tegen Chelsea. Tot slot wordt ook Roberto Martínez genoemd. De bondscoach van België, die eerder succesvol werkte bij Everton, wil mogelijk na het EK weer aan de slag als clubcoach.