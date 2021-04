UEFA start onderzoek naar Ibrahimovic; einde voetbalcarrière is niet uitgesloten

Maandag, 26 april 2021 om 18:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:00

De UEFA start een officieel onderzoek naar Zlatan Ibrahimovic, zo brengt de Europese voetbalbond maandag naar buiten in een persbericht. De 39-jarige spits van AC Milan wordt verdacht van het hebben van financiële belangen binnen een gokbedrijf, hetgeen volgens de regels van de UEFA verboden is. Ibrahimovic hangt een lange schorsing boven het hoofd, die hem het einde van zijn carrière kan kosten.

Ibrahimovic is mede-eigenaar van een op Malta gevestigd wedkantoor en heeft daarmee de regels van zowel de FIFA als de UEFA overtreden, zo schreef het Zweedse sportblad Sportbladet althans twee weken geleden. De reglementen van de FIFA en de UEFA schrijven voor dat voetballers met financiële motieven in gokbedrijven niet mogen deelnemen aan officiële wedstrijden van beide bonden. Ibrahimovic werd in 2018 via zijn naamloze vennootschap Unknown AB mede-eigenaar van Bethard, een op Malta gevestigd wedkantoor.

Mocht de UEFA inderdaad tot de conclusie komen dat Ibrahimovic zich schuldig heeft gemaakt aan de verdenkingen, dan kan hij voor drie jaar worden uitgesloten van profvoetbal. Daarnaast kan hem een boete van 100.000 euro worden opgelegd. Afhankelijk van hoe snel de uitspraak komt, kan het Ibrahimovic het komende Europees kampioenschap kosten.

CEO Erik Skarp van Bethard bevestigde eerder in een e-mail aan Sportbladet dat Ibrahimovic nog steeds aandeelhouder is van het bedrijf. "Dit zijn vragen die naar de FIFA moeten worden verwezen. We hebben een contract met Zlatan dat we volgen. Als er problemen zijn, zullen we dit samen afhandelen", aldus Skarp. Bethard bood vorige maand weddenschappen aan op de WK-kwalificatiewedstrijden van Zweden tegen Georgië (1-0 winst) en Kosovo (0-3 winst) en biedt ook wekelijks de mogelijkheid om te wedden op wedstrijden uit de Serie A. Dit belangenconflict is al enkele jaren bekend bij de Zweedse voetbalbond.