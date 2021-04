Paris Saint-German voorkomt transfervrij vertrek met driejarige verlenging

Maandag, 26 april 2021 om 18:20 • Jeroen van Poppel

Keylor Navas heeft zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain verlengd, zo meldt de Franse grootmacht via de officiële kanalen. De 34-jarige doelman heeft bijgetekend tot medio 2024 en staat daardoor ook de komende drie seizoenen onder de lat in het Parc des Princes.

Paris Saint-Germain besloot in de zomer van 2019 om Navas op te pikken bij Real Madrid, waar de Costa Ricaan zijn basisplaats was verloren aan Thibaut Courtois. Het huwelijk tussen Navas en PSG is een succes gebleken, want de goalie is al bijna twee seizoenen lang de onbetwiste nummer één bij de Parijzenaren. De 92-voudig international staat inmiddels op 72 officiële optredens voor PSG; in precies de helft daarvan hield hij de nul.

In Parijs behaalde Navas tot nu toe vier prijzen. Het afgelopen seizoen werd de keeper met zijn club landskampioen en pakte hij beide Franse bekers (Coupe de la League en Coupe de France). Daarnaast won hij met PSG afgelopen zomer de Franse Super Cup. Ook bereikte hij met zijn werkgever de finale van de Champions League, die in augustus verloren werd van Bayern München. Op dit moment staat PSG tweede in de Franse competitie. Over twee dagen speelt het elftal van Mauricio Pochettino de eerste halve finale van de Champions League tegen Manchester City.