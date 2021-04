Geen vervolging voor verdachten na spreekkoren bij Den Bosch - Excelsior

Maandag, 26 april 2021 om 17:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:40

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant heeft besloten om twee verdachten in het onderzoek naar racistische uitlatingen tijdens FC Den Bosch - Excelsior op 17 november 2019 niet te vervolgen. Er is onvoldoende bewijs tegen de verdachten, communiceert het OM. Het is volgens de officier van justitie weliswaar duidelijk dat 'de meest weerzinwekkende dingen zijn geroepen vanaf de tribune', maar het valt niet vast te stellen wie precies wat heeft gezegd.

"Alleen een vermoeden hebben is niet voldoende om iemand te vervolgen. Je hebt hard bewijs nodig en daaraan ontbreekt het in deze zaak simpelweg", geeft de officier van justitie aan. Er zijn weliswaar camerabeelden van schreeuwende mensen, maar het wordt niet helemaal duidelijk wat er wordt gezegd. "De man die wij eerder hebben aangehouden ontkent dat hij zich racistisch heeft uitgelaten. Wij hebben meerdere liplezers ingeschakeld om duidelijkheid proberen te krijgen over wat er precies door hun is geroepen, maar die specialisten komen niet tot een eenduidige vertaling van wat er geroepen is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat heeft verschillende oorzaken. Zo loopt juist tijdens het roepen iemand door het beeld, waardoor een deel weg is gevallen", verklaart de vertegenwoordiger van het OM. Het onderzoek is daarmee afgesloten. "Het is treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen. De impact van deze woorden mag niet onderschat worden. Wij hebben Ahmad Mendes Moreira vanmiddag verteld over de resultaten van ons onderzoek en ook hij begrijpt dat voor een succesvolle vervolging voldoende bewijs noodzakelijk is. Alleen vermoedens zijn niet genoeg zijn, het gaat om bewijs."

Mendes Moreira zei zelf dat hij voor 'k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker' werd uitgescholden. Bovendien werden liedjes over Sinterklaas en Zwarte Piet gezongen en leken er oerwoudgeluiden gemaakt te zijn. Een ander onderzoek rond de wedstrijd heeft wel geleid tot strafvervolging, zo bevestigt de officier van justitie. De toenmalig trainer van FC Den Bosch, Erik van der Ven, ontving bedreigingen, nadat hij Mendes Moreira een 'zielig mannetje' had genoemd. "De trainer van FC Den Bosch is die dag toegevoegd aan een WhatsApp-groep en is daarin vervolgens bedreigd. In die zaak hebben wij wel hard bewijs kunnen verzamelen. De schuldigen hebben een boete gekregen van tweehonderd euro en voor ons is de zaak daarmee afgedaan."