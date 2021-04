Man United houdt vertrouwen in man met slechts 12 optredens in 2 seizoenen

Maandag, 26 april 2021 om 17:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:19

Manchester United heeft het vertrouwen uitgesproken in Eric Bailly. De verdediger signeerde maandag een nieuw contract tot de zomer van 2024, met een optie voor een extra jaar. Zijn vorige contract liep medio 2022 af. Bailly wordt de afgelopen seizoenen geplaagd voor blessureleed en fysieke ongemakken, maar toont zich strijdlustig.

"Ik ben heel blij met het contract", zegt de 27-jarige Ivoriaan via de officiële clubkanalen. "Ik heb niet lang hoeven nadenken over dit besluit. Ik houd van deze club en ik geniet ervan om voor Manchester United te spelen. Ik ben blij en mijn familie ook. Ik ben niet meer geblesseerd en ik voel me fit. Een nieuw contract voelt als een nieuwe uitdaging en ik ben er klaar voor." Bailly zegt het vertrouwen van de technische staf en zijn medespelers te voelen. "Dat is heel belangrijk voor me. Dat is de reden waarom ik langer bij de club wil blijven."

Bailly kwam in de zomer van 2016 voor circa 38 miljoen euro over van Villarreal. Hij was de eerste aankoop van de nieuwe trainer José Mourinho. In zijn eerste maand werd hij door de supporters verkozen tot Speler van de Maand, maar het was geen voorbode voor een succesvolle samenwerking. Bailly worstelde met diverse blessures, met name aan zijn knie en enkel. Begin deze maand testte hij ook positief voor het coronavirus, waardoor hij enkele weken aan de kant stond. Zondag keerde hij voor het duel met Leeds United (0-0) terug in de wedstrijdselectie, al bleef Bailly negentig minuten op de bank zitten.

In totaal speelde de centrumverdediger sinds zijn komst slechts 62 competitiewedstrijden. Met name in de laatste twee jaargangen komt hij weinig in actie: vanaf de start van het seizen 2019/20 tot nu staat de teller op twaalf optredens. De blessuregevoelige mandekker hoopt dat betere tijden zullen aanbreken. "Ik hoop dat ik niet meer geblesseerd raak en het seizoen goed afsluit. Ik hoop dit seizoen de Europa League te winnen. Volgend seizoen wachten nog meer uitdagingen op ons, zoals hopelijk de Champions League. Verder hoop ik de Premier League te winnen. Dat is mijn grootste droom. Ik geloof dat we volgend seizoen kunnen strijden om de titel. Ik geloof in mijn ploeggenoten. We hebben een jonge, goede ploeg die zich wil ontwikkelen."

"Ik ben blij dat Eric een nieuw contract heeft ondertekend", vult trainer Ole Gunnar Solskjaer aan op de website van Manchester United. "Hij leert nog altijd nieuwe dingen en ontwikkelt zich met de hulp van de trainers hier. Eric is een stuk robuuster ten opzichte van het moment dat ik hier begon als trainer. Hij zal een belangrijke rol blijven vertolken binnen de ploeg. Hij is ontzettend snel, timet zijn tackles goed en heeft de agressie die je nodig hebt als centrale verdediger. Hij is geliefd binnen de selectie en we zien ernaar uit om met hem te blijven werken."