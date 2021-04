Feyenoord accepteert schikking: Berghuis mist Klassieker

Maandag, 26 april 2021 om 15:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:32

De aanklager van de KNVB heeft Steven Berghuis een schikkingsvoorstel gedaan van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse van zondag. Feyenoord en Berghuis hebben dit voorstel geaccepteerd. Daardoor ontbreekt hij in de competitieduels met ADO Den Haag (uit) en Ajax (thuis).

De aanvaller beging een kwartier voor tijd een forse, slecht getimede tackle op Maximilian Wittek, die gewisseld moest worden na de overtreding. Voor Berghuis restte een directe rode kaart, de eerste in zijn loopbaan; hij werd wel al drie keer in zijn carrière weggestuurd na twee gele kaarten. "De jongens zeiden van wel en hij zei het zelf ook", reageerde trainer Dick Advocaat bij ESPN op de vraag of de rode prent, die werd toegekend door Dennis Higler, terecht was. "Hij was te laat."

In de studio ging het na de wedstrijd over de schorsing die Berghuis zou krijgen. Ronald de Boer ging al uit van een schorsing van minstens twee duels, waardoor Berghuis zou ontbreken tegen Ajax. "Dat denk ik wel. Als je andere overtredingen in ogenschouw neemt waar twee wedstrijden schorsing voor kwamen, is dit er ook eentje. Hij wil koste wat kost de bal terugwinnen, maar ik noemt het toch maar een ‘Berghuisje’. Soms kwam hij goed weg met momenten van frustratie. Dit heeft hij niet nodig, want hij heeft ontiegelijk veel kwaliteit."

Dick Advocaat over de rode kaart van Steven Berghuis ?? "Ik zal ook wel dit soort slidings gemaakt hebben, maar Ronald en Perez zeker niet" pic.twitter.com/0hU6Xemx1W — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2021

De overtreding van Steven Berghuis is in bovenstaande video te zien.

Berghuis kan zijn rentree maken in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van donderdag 13 mei. De aanvoerder van Feyenoord speelde dit seizoen 37 officiële wedstrijden, het hoogste aantal van alle Feyenoorders. Na Marcos Senesi (3222 minuten) heeft Berghuis (3161 minuten) dit seizoen ook de meeste speelminuten gemaakt voor Feyenoord. De rechtsbuiten was in de 37 wedstrijden goed voor 19 goals en 14 assists.