‘Manchester United gaat tóch langer verder met aankoop van 38 miljoen’

Maandag, 26 april 2021 om 14:22 • Chris Meijer

Eric Bailly gaat toch op korte termijn zijn contract bij Manchester United verlengen, zo weten Goal en ESPN te melden. De 27-jarige centrumverdediger heeft nog een verbintenis tot medio 2022, maar leek juist zijn zinnen te hebben gezet op een zomers vertrek. Doordat Manchester United in de contractonderhandelingen beloftes heeft gedaan over meer speeltijd, heeft Bailly toch besloten om bij te tekenen.

Als de laatste plooien worden gladgestreken, gaat Bailly nog voor het einde van het seizoen zijn handtekening zetten onder een nieuw, vierjarig contract. Het is een verrassende wending, want het had er alle schijn van dat Bailly komende zomer zou gaan vertrekken bij Manchester United. De 36-voudig Ivoriaans international speelde dit seizoen mede door blessures en een coronabesmetting voorlopig pas vijftien wedstrijden, overigens wel allemaal als basisspeler.

Daarmee zou Bailly niet bepaald tevreden zijn geweest. Aanvankelijk weigerde hij om die reden zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen, waardoor een zomers vertrek voor de hand lag. Nu zouden er echter garanties over speeltijd gegeven zijn, waardoor Bailly toch overstag is gegaan met een langer verblijf. Goal schrijft echter wel dat Manchester United komende zomer een centrumverdediger aan de selectie wil toevoegen, terwijl manager Ole Gunnar Solskjaer dit seizoen doorgaan kiest voor Harry Maguire en Victor Lindelöf in het hart van zijn defensie.

Het betekent in ieder geval goed nieuws voor Manchester United, want de Engelse grootmacht had anders komende zomer tegen een relatief bescheiden transfersom afscheid moeten nemen van Bailly. Er waren naar verluidt verschillende clubs uit Spanje en Italië in de markt voor de centrumverdediger. Bailly doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde één seizoen voor Villarreal, alvorens Manchester United hem voor 38 miljoen euro naar Engeland haalde. Voorlopig kwam Bailly sinds de zomer van 2016 tot precies honderd optredens voor the Red Devils.