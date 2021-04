De Boer verbijsterd: ‘Waarom worden zij wél toegelaten en Ajax niet?’

Maandag, 26 april 2021 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:06

Ronald de Boer is niet per se tegen een Super League, als dat het voetbal tenminste ten goede komt. Als geld echter de enige motivatie is, dan haakt de analist af. De Boer is daarnaast van mening dat zijn oude werkgevers Rangers en Ajax ook betrokken zouden moeten worden bij de plannen omtrent een nieuwe Europese topcompetitie. Beide clubs behoorden niet tot de founding fathers van de Super League.

De Super League moet echter niet volledig de plaats innemen van de Champions League, zo oordeelt De Boer in een interview met de Daily Record. "Ik was echt boos geworden als de Champions League hierdoor een stuk minder interessant zou zijn geworden. Die competitie zou dan ook niet meer hetzelfde zijn voor clubs waar ik voor heb gespeeld, zoals Ajax en Rangers." De oud-speler denkt overigens niet dat de initiatiefnemers van de Super League overhaast te werk zijn gegaan met hun ambitieuze plannen. "Die mensen zijn niet achterlijk. Ze waren heel goed op de hoogte van de risico's die eraan waren verbonden."

Om er wel gelijk een kanttekening aan toe te voegen: "Een club als Ajax heeft de Champions League vier keer gewonnen, maar zij zouden niet in de Super League hebben gespeeld. Wie neemt zulke beslissingen? En waarom werd Tottenham Hotspur wél toegelaten? Dat weten we maar al te goed: die club speelt in de Premier League en is een grote speler op de Aziatische markt. We moeten desondanks niet onze ogen sluiten voor het feit dat Ajax en Rangers grote clubs zijn. En zo zijn er nog meer clubs in Europa die het de topclubs soms erg lastig kunnen maken. Die clubs zijn echter aan de kant geschoven en dat is niet eerlijk", treurt De Boer.

De Boer legt nog maar eens uit wat de Champions League voor hem zo mooi maakt. "Zelfs kleine clubs kunnen zich kwalificeren en aan Barcelona gekoppeld worden. Dan staan ze tegenover Lionel Messi, wat heel speciaal voor die clubs is. Zoiets wordt dan een belangrijk onderdeel van de clubgeschiedenis en de supporters krijgen de mogelijkheid om de beste spelers ter wereld aan het werk te zien. Zulke emoties kom je alleen in het voetbal tegen, het is ook een gevoel van trots. De Super League is echter alleen voor de allerrijksten en dat is gewoon niet goed. De lelijke kant van het voetbal, met hebberige miljardairs als eigenaren, kwam vorige week duidelijk naar voren. Ze wilden zich losrukken en de rest gewoon achterlaten."

Voor De Boer is het met name onbegrijpelijk dat Barcelona en Real Madrid, met een gecombineerde schuld van tussen de 800 en 900 miljoen euro, zich aansloten bij de Super League. "Ze wilden op deze manier van hun schulden afkomen. Het zijn twee van de grootste clubs van de wereld, maar op financieel gebied behoren ze niet tot de top. En ik ben er ook geen voorstander van dat Real probeert om David Alaba over te nemen van Bayern München. Hij heeft een aflopend contract, maar ik denk niet dat hij gratis is op te halen. Hetzelfde geldt voor Barcelona en Mempis Depay. Daar zit ook een prijskaartje aan. Ook Barcelona heeft flinke schulden, maar ze blijven gewoon geld uitgeven. Elk jaar sluiten ze een nieuwe hypotheek af op het stadion. Als je in het normale leven bij een bedrijf zo te werk gaat, dan grijpt de overheid in. Het is valsspelen, daar komt het gewoon op neer", aldus De Boer.