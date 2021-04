Neville: ‘Wat denk je van Ajax? PSV? Feyenoord? Zij werden in de steek gelaten’

Maandag, 26 april 2021 om 13:10 • Chris Meijer • Laatste update: 13:14

Gary Neville is nog altijd woest op de clubs die een week geleden het plan opvatte om een Super League te beginnen. De oud-verdediger van Manchester United en analist voor Sky Sports zegt dat er een ‘aanval is gepleegd’ op ‘enkele van de grootste clubs in de geschiedenis van het Engelse voetbal’ én bijvoorbeeld Ajax, PSV en Feyenoord. Neville roept de Engelse regering om maatregelen te treffen, zodat een vergelijkbaar initiatief als de Super League in de toekomst niet meer mogelijk is.

“We hadden het gevoel dat dit daadwerkelijk zou gaan gebeuren”, zo begint Neville bij Sky Sports. “Iedereen heeft zo’n beetje wel hetzelfde gezegd: we vinden de invloed van het geld op het voetbal niet erg en misschien hebben we er ook profijt van gehad, maar het idee dat je een eerlijke en gelijke competitie weghaalt... Een gesloten winkel, waardoor Leicester op een Champions League-plaats eindigt en niet in de Super League mag spelen. Het is verachtelijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Hoe de Super League in 48u de afgrond in ging Meer videos

“Het was een aanval op Leeds United, Everton, West Ham United en Newcastle United”, gaat de oud-verdediger verder. “Enkele van de grootste clubs in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Maar dan kijk ik naar Jimmy (Floyd Hasselbaink, hij was als analist in de studio aanwezig, red.), omdat hij Nederlands is. Wat denk je van Ajax? PSV? Feyenoord? Deze ongelofelijk grote clubs. Ze werden gewoon in de steek gelaten, met pennies. Terwijl de rijke clubs wegliepen en voor een periode van 23 jaar 330 miljoen euro per jaar meenemen naar de competitie die ze zelf gecreëerd hadden.”

“Eerlijk gezegd vind ik het engste aan dit alles dat de mensen achter dit plan zich nu aan het hergroeperen zijn. Ze gaan niet weg. Dit is de tweede poging in de afgelopen acht maanden. Ze zullen terugkomen met een derde voorstel, het moet voorgoed gestopt worden. Alleen hebben ze de regering, het koningshuis en iedere voetbalfan in dit land tegen zich in het harnas gejaagd”, stelt Neville. Hij is van mening dat de regering met regelgeving moet komen. “Zij zijn de enige die dit kunnen stoppen. Toen de Premier League werd opgericht, hebben we de macht in de handen van de clubeigenaren gelegd. Nu moeten we dat zien terug te nemen. De enige mensen die dat echt kunnen, zitten in de regering en dat moet nu gebeuren.”