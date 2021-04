BILD: Bayern München en Julian Nagelsmann bereiken akkoord

Maandag, 26 april 2021 om 13:24 • Chris Meijer • Laatste update: 13:34

Een overgang van Julian Nagelsmann naar Bayern München lijkt langzaam maar zeker in een stroomversnelling te raken. Verschillende internationale media, onder wie Kicker, Goal en transferexpert Fabrizio Romano, meldden al dat beide partijen de intentie hebben om er spoedig uit te komen, maar volgens BILD is er zelfs al sprake van een akkoord tussen Nagelsmann en Bayern. Nagelsmann heeft volgens Kicker al gevraagd of zijn tot medio 2023 lopende verbintenis bij RB Leipzig ontbonden kan worden.

Bayern moet er echter nog wel zien uit te komen met RB Leipzig, de huidige werkgever van Nagelsmann. RB Leipzig is absoluut niet van plan om zijn trainer zonder slag of stoot te laten gaan, want de huidige nummer twee van de Bundesliga zou een forse transfersom verlangen: volgens Goal 30 miljoen euro, Kicker houdt het op 25 miljoen euro. Romano voorspelt eveneens dat de onderhandelingen niet gemakkelijk worden, maar stelt desondanks dat de intentie bestaat om in de komende dagen door te drukken.

Nagelsmann zou zelf graag de overstap naar Bayern willen maken, daar hij volgens Kicker RB Leipzig verzocht heeft om zijn doorlopende contract te laten ontbinden. Mocht zijn verbintenis daadwerkelijk worden verscheurd, lijken die Roten Bullen geen aanspraak te maken op een vergoeding. Nagelsmann en RB Leipzig zijn in ieder geval voornemens om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zodat het onderwerp van tafel is en er geen vragen meer over Bayern hoeven worden gesteld.

Nagelsmann werd vijf jaar geleden op 28-jarige leeftijd aangesteld als hoofdtrainer van TSG Hoffenheim. Hij werd daarmee de jongste trainer aller tijden in de Bundesliga. Hij leidde Hoffenheim van de gevarenzone naar kwalificatie voor de Champions League. Na drie volle seizoenen koos hij voor een overstap naar Leipzig. Met zijn huidige club bereikte hij vorig seizoen de halve finale van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain over twee duels te sterk bleek. Dit seizoen lijkt Leipzig onder Nagelsmann te gaan eindigen op de tweede plaats in de Duitse topcompetitie.

Overigens moet Bayern ook nog het tot medio 2023 lopende contract van de huidige trainer Hansi Flick beëindigen. Daar zijn voorlopig nog geen gesprekken over gevoerd, al zou het bestuur van Bayern volgens BILD maandag bijeen komen om hierover te praten. Hoewel de Duitse trainer zelf zijn vertrek al naar buiten heeft gebracht, heeft de lijstaanvoerder van de Bundesliga het nieuws nog niet officieel bevestigd. Zijn vertrek werd mede ingeleid door een moeizame relatie met sportief directeur Hasan Salihamidzic. Flick wordt al maanden gelinkt aan een dienstverband bij de Duitse voetbalbond. Hij wordt gezien als topkandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach.