‘Ajax loopt blauwtje met afgewezen bod van twaalf miljoen euro’

Maandag, 26 april 2021 om 11:59 • Chris Meijer

De naam van Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel, kortweg Claudinho, wordt andermaal in verband gebracht met Ajax. A Bola schrijft op basis van een ‘bron dicht bij de onderhandelingen’ dat de Amsterdammers zich reeds met twaalf miljoen euro bij Red Bull Bragantino zouden hebben gemeld. De Braziliaanse club heeft dit bod echter naar de prullenbak verwezen en wenst minimaal drie miljoen euro meer tegemoet te zien.

Yahoo Esportes maakte eind februari al belangstelling van de vermeende belangstelling van Ajax voor Claudinho. Er klonken destijds vanuit Brazilië geluiden dat de Amsterdammers al een bod van vijftien miljoen euro zouden hebben uitgebracht bij Red Bull Bragantino, maar dat bericht lijkt wat voorbarig te zijn geweest. Het Braziliaanse medium schreef destijds eveneens dat RB Leipzig zich met vijftien miljoen euro - een vaste transfersom van twaalf miljoen euro, met drie miljoen euro aan bonussen - bij het Braziliaanse Red Bull-filiaal zou hebben gemeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Portugese A Bola schrijft nu echter dat Ajax het eerste, en voorlopige enige, bod heeft uitgebracht op de 24-jarige aanvallende middenvelder. Een bod van twaalf miljoen euro is echter onmiddellijk door Red Bull Bragantino van tafel geveegd. De Braziliaanse club wil pas praten als er minimaal vijftien miljoen euro wordt geboden. A Bola stelt dat bij Red Bull Bragantino bij een dergelijke transfersom een deel van de transferrechten van Claudinho in handen zou willen houden.

Sporting Portugal zou tevens in de markt zijn voor Claudinho, maar een transfer naar de koploper van de Portugese competitie wordt gecompliceerd genoemd vanwege de financiële eisen van Red Bull Bragantino én de concurrentie. Naast Ajax en RB Leizpig werd eerder ook AS Roma genoemd als gegadigde. Claudinho ligt bij Red Bull Bragantino nog vast tot het einde van 2024. De Braziliaanse club lijkt in ieder geval een forse winst tegemoet te kunnen zien, want er werd in september 2019 iets meer dan 400.000 euro neergelegd om Claudinho na een huurperiode definitief over te nemen van Ponte Preta.

Ajax jaagt op smaakmaker die vroeger vaak werd vergeleken met Neymar

Voetbalzone schreef eerder een profiel van Claudinho. Lees artikel

Claudinho beleefde in het kalenderjaar 2020 een uitermate succesvol seizoen in het shirt van Red Bull Bragantino. In 48 wedstrijden was de aanvallende middenvelder goed voor 19 doelpunten en 6 assists. Dit seizoen verloopt qua statistieken nog iets moeizamer voor Claudinho, want in 2021 verzorgde hij voorlopig 2 doelpunten en 3 assists in 12 officiële wedstrijden.