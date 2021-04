‘Real Madrid houdt mogelijk 70 miljoen over aan verkoop van Varane’

Maandag, 26 april 2021 om 11:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:44

Raphaël Varane heeft de clubs voor het uitkiezen. Mundo Deportivo brengt de centrumverdediger van Real Madrid namelijk in verband met Paris Saint-Germain, Manchester United en Chelsea. Varane beschikt in Madrid over een contract tot 2022 en Real doet er momenteel alles aan om die verbintenis te verlengen. De Franse mandekker is echter niet overtuigd van een langer verblijf bij De Koninklijke, zo klinkt het vanuit Spanje.

Varane zou met een nieuw contract bij Real salaris moeten inleveren, waardoor voortzetting van de samenwerking tussen club en speler twijfelachtig is geworden. De huidige nummer drie in LaLiga deinst er echter niet voor terug om de 28-jarige verdediger op de transferlijst te plaatsen. Men wil sowieso voorkomen dat hij over ruim een jaar gratis de deur uitloopt. Met de bij Bayern München vertrekkende David Alaba hoopt Real sowieso een topverdediger aan de selectie toe te kunnen voegen. Daarnaast kunnen de miljoenen die een vertrek van Varane opleveren worden gebruikt om Kylian Mbappé los te weken bij Paris Saint-Germain.

Volgens Mundo Deportivo beschikt Chelsea op dit moment over de beste papieren om Varane over te nemen van Real. De tegenstander in de halve finale van de Champions League zou bereid zijn om zeventig miljoen euro neer te leggen voor de 73-voudig international van Frankrijk. Manchester United en PSG zijn ook serieus in de markt voor Varane, al is nog niet bekend welke bedragen de topclubs uit de Premier League en Ligue 1 willen betalen voor de fysiek sterke centrale verdediger.

Varane zelf wil niet bevestigen dat hij bezig is met een zomerse transfer: "Mijn toekomst is zeer helder: ik ben alleen maar bezig met de slotfase van dit seizoen", zo benadrukt hij maandag op de persconferentie in aanloop naar de eerste ontmoeting met Chelsea van dinsdagavond. "De focus ligt volledig op de wedstrijden die nog moeten komen." Volgens Varane hoeven de fans van Real zich geen zorgen te maken: "Ik ben voor honderd procent toegewijd aan het elftal. De uitdagingen die ons staan te wachten werken alleen maar motiverend. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen op het veld."

Het is overigens niet de eerste keer dat Varane in verband wordt gebracht met een voortijdig vertrek uit Madrid. In 2019 waren die geruchten er ook al, maar toen bleef hij de halvefinalist in de Champions League trouw. Eerder dit jaar kwamen er in Spanje wederom verhalen los over een einde van het huwelijk tussen Real en Varane, sinds 2011 verbonden aan de grootmacht. De begeerde verdediger heeft 357 duels voor Real achter zijn naam. In de afgelopen tien jaar veroverde hij in de Spaanse hoofdstad onder meer viermaal de Champions League en drie keer de landstitel.