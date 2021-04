Advocaat slaat uitnodiging van NOS af: ‘Ik ga daar dan niet met hem zitten’

Maandag, 26 april 2021 om 11:26 • Laatste update: 11:28

Dat Pierre van Hooijdonk Dick Advocaat in Studio Voetbal onlangs ‘old school’ noemde, is niet in goede aarde gevallen bij de 73-jarige oefenmeester. De NOS heeft Advocaat uitgenodigd om komende zomer als analist aan te schuiven rond het EK, maar dit verzoek legde hij naast zich neer. In een interview met het NRC Handelsblad zegt Advocaat ‘daar dan niet met Van Hooijdonk te gaan zitten’.

“Ik vraag mij af waarop hij dat baseert. We hebben hier de modernste mensen rondlopen, die allerlei data aan mij voorleggen. Dat weet hij (Van Hooijdonk, red.) niet, want ik zie hem hier nooit”, zegt Advocaat als hij geconfronteerd wordt met de uitspraak van Van Hooijdonk. “Het irriteert me. Ik had een uitnodiging van de NOS om daar iets te doen als analist rond het EK voetbal deze zomer, dat heb ik afgezegd. Ik ga daar dan niet met Van Hooijdonk zitten.”

Advocaat gaat aan het einde van het seizoen met pensioen en heeft tevens aanbiedingen om dan aan de slag te gaan als analist voor Ziggo Sport en Voetbal International. “Ik ga mij niet vervelen, ben ik helemaal niet bang voor”, benadrukt de oefenmeester. Hij is ‘helemaal niet bang’ om vergeten te worden. “Als mijn dierbaren mij maar niet vergeten, vind ik het prima. Ik zou het ongemakkelijk vinden als hier straks de laatste wedstrijd is, en ze afscheid van mij willen nemen. Het liefst loop ik dan naar de overkant, naar mijn auto, en ben ik weg.”

De erkenning in het buitenland is groter, stelt Advocaat. “Ik ben drie keer bondscoach van het Nederlands elftal geweest. Daar loop ik niet mee te koop, maar wie kan dat zeggen? Denk ik: laat ze allemaal kletsen. Drie keer bondscoach, komt echt nooit meer voor hoor, geloof me maar”, zegt de oefenmeester. Toch voelt Advocaat het niet als opluchting dat hij nu stopt. “Nee, want ik vond het wel een mooie wereld. Ik had natuurlijk allang kunnen stoppen, maar vond het toch wel leuk als ik weer gebeld werd. Feyenoord, daarvoor FC Utrecht. Als het maar aan te rijden was.”