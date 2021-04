‘Bergkamp, Henry en Vieira willen met Spotify-baas Arsenal overnemen’

Maandag, 26 april 2021 om 10:38 • Yanick Vos • Laatste update: 10:53

Thierry Henry, Dennis Bergkamp en Patrick Vieira willen samen met de Zweedse miljardair Daniel Ek Arsenal overnemen, zo meldt de Daily Telegraph maandag. Ek is eigenaar van Spotify en is voornemens om een bod uit te brengen op de Premier League-club. Daarbij heeft hij de hulp ingeschakeld van drie clubiconen. Een deel van de supporters van the Gunners wil dat de huidige eigenaar Stan Kroenke vertrekt, zo werd afgelopen vrijdag duidelijk bij een protest.

De 38-jarige Zweed zou volgens de Engelse krant een formeel bod voorbereiden op Arsenal. Over de hoogte van een bod wordt niets gemeld. Hij zou bij de overname samenwerken met voormalig Arsenal-spelers Bergkamp, Henry en Vieira. Stan Kroenke is nog altijd grootaandeelhouder van de club. De Amerikaan heeft 67 procent van de aandelen van Arsenal in zijn bezit.

Arsenal-supporters protesteren tegen Stan Kroenke

Honderden supporters kwamen vrijdagavond bijeen bij het Emirates Stadium in Londen uit protest tegen Kroenke. De Amerikaanse eigenaar lag al niet goed bij de achterban en zijn populariteit is verder achteruit gegaan door zijn rol in de plannen omtrent de Super League. Arsenal bracht een week geleden naar buiten dat het een van de twaalf founding clubs was van het nieuwe toernooi, maar trok zich nog geen 48 uur later weer terug na stevige protesten vanuit de achterban.

De Zweedse entrepreneur Ek meldde vorige week op Twitter dat hij de intentie had om Arsenal over te nemen. “Als kind was ik al fan van Arsenal. Als KSE Arsenal zou willen verkopen, zou ik graag instappen”, zo liet hij afgelopen vrijdag weten. EK is mede-oprichter van muziekstreamingsdienst Spotify. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer vier miljard euro. Volgens de Engelse berichtgeving onderzoekt hij nu de mogelijkheden om Arsenal over te nemen. Honderden fans riepen om het vertrek van Kroenke.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

Arsenal-directeur Josh Kroenke, zoon van de eigenaar, heeft onlangs nog laten weten dat de club niet te koop is. Door de kritiek van de achterban en de vermeende rol van Bergkamp, Henry en Vieira zou een overname volgens de Daily Telegraph niet langer onmogelijk zijn. De drie oud-spelers zijn populair onder de aanhang van Arsenal. Het drietal behoorde tot the Invincebles, het team van Arsenal dat in het seizoen 2003/04 ongeslagen kampioen werd in de Premier League.