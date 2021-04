‘Arsenal nog steeds verantwoordelijk voor 90 procent van salaris Özil’

Maandag, 26 april 2021 om 10:21 • Rian Rosendaal

Mesut Özil is inmiddels actief voor Fenerbahçe, maar dat betekent niet dat Arsenal helemaal van de aanvallende middenvelder af is. The Athletic pakt maandag uit met het verhaal dat de Londense club nog steeds negentig procent van het salaris ophoest van Özil, die wekelijks circa 400.000 euro opstrijkt. Arsenal neemt tot het einde van dit seizoen het overgrote deel van het salaris van de spelmaker voor zijn rekening, zo klinkt het.

Özil werd in de winterstop door Fenerbahçe bevrijd uit zijn uitzichtloze situatie bij Arsenal. De inmiddels 32-jarige middenvelder was onder manager Mikel Arteta op een zijspoor beland. Hij werd zelfs niet ingeschreven voor de Premier League en Europa League, waardoor een tussentijds vertrek de beste oplossing was voor beide partijen. Arsenal probeerde al langer om de dure Özil van de loonlijst te halen en in januari werd dan eindelijk een akkoord bereikt met de Turkse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naar verluidt strijkt Özil, die bij Fenerbahçe vastligt tot medio 2024, in de Süper Lig jaarlijks drie miljoen euro op. De routinier was bereid om flink in te leveren, om zo een voortijdig vertrek bij Arsenal mogelijk te kunnen maken. Bij the Gunners verdiende hij namelijk circa twintig miljoen euro per jaar. Fenerbahçe hoeft naar nu blijkt pas met ingang van volgend seizoen serieus te betalen voor de van Arsenal overgenomen speler. Wel zijn al enkele bonussen afgesproken, die kunnen oplopen tot een half miljoen euro.

De eerste maanden van Özil als speler van Fenerbahçe verlopen overigens nog niet heel erg voorspoedig. Mede door blessureleed kwam de winteraanwinst tot dusver tot slechts zeven optredens. Özil heeft momenteel een trainingsachterstand, waardoor hij zondag ontbrak in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa (3-2). Met nog vijf competitieduels voor de boeg kan Fenerbahçe nog steeds kampioen worden, al beschikt koploper Besiktas gezien de voorsprong van drie punten momenteel over de beste papieren.