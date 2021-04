Derksen zéér pessimistisch: ‘Dan denk ik: dat wordt helemaal niks’

Maandag, 26 april 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:09

In de optiek van Johan Derksen kleven er vooral nadelen aan de promotie van SC Cambuur. De analist van Veronica Inside is bang dat de selectie van trainer Henk de Jong bij lange na niet goed genoeg is voor de Eredivisie. Daarnaast heeft Derksen niet veel vertrouwen in Robert Mühren, ondanks het feit dat de spits met 34 doelpunten topscorer is in de Keuken Kampioen Divisie.

"Leuk hoor, dat Cambuur kampioen is geworden. Dat is mij niet gelukt, in de vier jaar dat ik er zelf voetbalde", verwijst Derksen in gesprek met de Leeuwarder Courant naar zijn jaren als speler van de Friezen, tussen 1968 en 1972. "Cambuur is een mooie club, Leeuwarden een voetbalstad. Maar of ze klaar zijn voor een stap hogerop? Nou, ik las met een koffie en een sigaar de krant, en dan denk ik: Dat wordt helemaal niks." De oud-speler van de promovendus denkt niet dat Cambuur in staat is om een Eredivisiewaardige selectie op de been te krijgen deze zomer.

"De grote fout die gepromoveerde clubs maken, is dat ze in alle euforie de selectie nagenoeg intact houden. Cambuur doet dat nu ook, terwijl de Eredivisie toch echt een niveau hoger is", zo waarschuwt Derksen. "Foeke Booy (technisch directeur, red.) gaat er zelfs alles aan doen om het contract van Robert Mühren te verlengen." Vertrouwen in de topschutter is er niet echt bij de analist. "Die jongen heeft een neusje voor de goal, hoor. Mühren wordt waarschijnlijk gewoon weer topscorer van de eerste divisie, maar heeft zich op het hoogste niveau nergens bewezen. Nee, ik heb volgend seizoen dus niet zoveel vertrouwen in Cambuur."

Cambuur won vrijdag met 2-4 van Jong AZ en door het 2-2 gelijkspel van nummer twee De Graafschap tegen Almere City FC was het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie een feit. De club uit Leeuwarden speelde in 2016 voor de laatste keer in de Eredivisie. Na een verblijf van drie seizoenen echter daalde men vijf jaar geleden af richting de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van De Jong komt dit seizoen nog driemaal in actie.