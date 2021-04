Ten Hag lovend: ‘Sébastien Haller en hij voelen elkaar steeds beter aan’

Maandag, 26 april 2021 om 09:34 • Rian Rosendaal

Erik ten Hag is zeer gelukkig met Davy Klaassen, zondag verantwoordelijk voor beide doelpunten van Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-0). Door de dubbelslag van de middenvelder is de Amsterdamse club officieus kampioen. Na afloop van de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA ontving de trefzekere Klaassen dan ook de nodige complimenten van de winnende trainer.

"Hij kan heel goed positie kiezen", werd Ten Hag op de persconferentie geciteerd door onder meer Voetbalzone. "Sébastien Haller en Klaassen voelen elkaar steeds beter aan, die profiteren van elkaar. Met name in de box weet hij dat heel goed te benutten. Daarnaast is het een meester in de omschakeling. Klaassen rouwt geen moment en neemt gelijk weer een goede positie in. Dat zegt ook wat over zijn mentaliteit." De coach van de koploper in de Eredivisie is sowieso zeer tevreden over de houding van de spelers van Ajax.

"Ik denk dat wij mentaal een heel sterke ploeg hebben", ging Ten Hag verder met zijn lofzang. "Ik kan er natuurlijk heel veel opnoemen, maar daar hoort Klaassen ook zeker bij. Hij gaat altijd voorop in de strijd en is positief. Hij laat nooit zijn kop hangen en levert altijd strijd." De Ajax-coach liet vervolgens weten hoe de sfeer in de kleedkamer was na afloop van de overwinning op AZ. "Blij, maar niet uitzinnig. Natuurlijk zijn ze blij, blij met de prestatie van vandaag. En natuurlijk weten wij dat we met deze overwinning, dat er nog één stap te gaan is. En we weten dat we het op een glanzende en waardige manier doen."

"Het doelsaldo is dusdanig, dat je zó ver voor staat, dat de titel bijna binnen is. Natuurlijk geeft dat blijdschap en zeker na maanden waarin spelers om de drie dagen hebben moeten leveren. Dan is er natuurlijk sprake van hele grote blijdschap, maar nog geen euforie. Dat willen we volgende week (tegen FC Emmen, red.) doen", aldus Ten Hag, die blij was met de aanwezigheid van fans in de Johan Cruijff ArenA. "Bij binnenkomst in het stadion, dan fleur je op. Dat er weer mensen zijn en er weer een bepaalde wisselwerking is. Dat geeft een entourage waar je extra door geprikkeld wordt. En dan weet je ook waar je voor speelt, voor fans. Waarom je bent gaan voetballen en uiteindelijk professioneel voetbal speelt is omdat je dat voor mensen kunt doen. Dat prikkelt."