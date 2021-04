Harde conclusie na Ajax - AZ: ‘Niet één speler zou een versterking zijn'

Maandag, 26 april 2021 om 08:18 • Yanick Vos • Laatste update: 08:34

“Niet één speler van dit AZ zou een versterking zijn in Amsterdam”, kopt columnist Henk Spaan maandag in Het Parool. Na de wedstrijd tussen Ajax en AZ van zondag is hij allesbehalve onder de indruk van het team van trainer Pascal Jansen, dat met 2-0 ten onder ging in de Johan Cruijff ArenA. Spaan is daarentegen wel diep onder de indruk van Ajax-middenvelder Davy Klaassen.

Klaassen opende de score in de tweede helft en bepaalde de eindstand met een rake kopbal in de slotfase. Door de overwinning is Ajax officieus kampioen en kan het volgende week zondag tegen FC Emmen voor de 35ste keer in de clubgeschiedenis de kampioensschaal de lucht in houden. “Het zijn zelden lelijke doelpunten die Davy maakt en altijd zijn ze doorslaggevend. Zijn aankoop is net zo belangrijk gebleken als die van Blind, Tadic, Martínez en Álvarez”, aldus Spaan.

Het artikel gaat verder onder de video Erik ten Hag genoot van publiek: 'Het geeft je een extra prikkel' Meer videos

Ten Hag sprak na afloop van de wedstrijd lovend over de manier waarop Sébastien Haller zijn taken uitvoerde. De trainer gaf aan dat hij tevreden was over het spel van de spits. Ook Spaan zag Haller veel goed doen in de voorhoede. “Wat de wedstrijd van gisteren betreft, mag ik Haller niet overslaan. Hij is de nieuwe pispaal op sociale media, natuurlijk vanwege zijn ogenschijnlijk freaky lichaamsbouw en beheersing, terwijl hij gisteren van groot belang was, mede door zijn balveroveringen voorin.”

AZ en Ajax waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd, maar na rust waren het de Amsterdammers die de lakens uitdeelden. “AZ werd door Ajax tot modale tegenstander gereduceerd”, zag Spaan. “Kijkend naar deze wedstrijd zag ik niet één speler uit Alkmaar die een verbetering in Ajax’ selectie zou zijn. Gudmundsson werd door Álvarez uit de wedstrijd gespeeld en de veelgeroemde Midtsjö en Koopmeiners waren vooral onzichtbaar. Klaassen won bijna al zijn duels en schitterde voor het doel.”