Afellay: ‘Als je hem met Stengs vergelijkt, straalt daar zóveel ambitie uit’

Zondag, 25 april 2021 om 23:22 • Chris Meijer

Er klinken in het programma Studio Voetbal van de NOS uitermate lovende geluiden over Cody Gakpo. Ibrahim Afellay trekt in het praatprogramma de vergelijking met AZ-aanvaller Calvin Stengs, die in de laatste interlandperiode deel uitmaakte van de selectie van Oranje. De oud-middenvelder vraagt zich af of Stengs op termijn ook dezelfde ‘agressie’ en ‘ambities’ als Gakpo kan tonen.

“Wat een fantastische wedstrijd speelde hij”, zo begint NOS-journalist Arno Vermeulen in het praatprogramma over de 21-jarige Gakpo. “Hij is misschien ook een voetballer waar we als liefhebbers knettergek van worden. De hele wedstrijd was hij bezig en goed, hij is enorm allround. Fysiek, techniek, hij kan schieten: we zijn aan het inschatten hoe goed hij is na die blessure waardoor hij even uit beeld is geweest. Die klopt echt met twee handen op de deur bij Frank de Boer.”

“Als je Gakpo aan het werk ziet en met Calvin Stengs vergelijkt, straalt daar zoveel ambitie uit. Er zit zoveel agressie in zijn spel. Je vraagt je af of dat bij Stengs ook nog een keer komt”, wijst Afellay op Stengs. Gakpo was dit seizoen voorlopig goed voor 10 doelpunten en 3 assists in 25 officiële wedstrijden voor PSV. Stengs speelde voor AZ 10 wedstrijden meer: in 35 duels verzorgde de 22-jarige vleugelaanvaller 6 doelpunten en 5 assists.

“Ik denk dat het niet komt”, reageert Theo Janssen op de woorden van Afellay. “Hij is zo’n type speler dat heel erg goed kan voetballen en het best aardig doet, maar een beetje flegmatiek is. Als je het niet loopt, kijk je naar hem en denk je: pff, heeft hij er wel zin in? Doet hij er alles aan? Die jongen doet er misschien wel alles aan, maar zo ziet het er niet uit. Als Gakpo een sprintje gaat trekken, zie je power in zijn loop. Dat heb je bij Stengs niet.”