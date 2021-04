Atlético legt met nederlaag in Bilbao rode loper uit voor Barcelona

Zondag, 25 april 2021 om 22:52 • Yanick Vos • Laatste update: 23:19

Atlético Madrid heeft zondagavond schade opgelopen in de strijd om de Spaanse landstitel (2-1). Op bezoek bij Athletic Club keek de lijstaanvoerder van LaLiga geruime tijd tegen een 1-0 achterstand aan, waarna Stefan Savic een kwartier voor tijd een punt leek te redden voor de bezoekers. Vlak voor tijd was het Iñigo Martínez die met een snoeiharde kopbal de drie punten in het Baskenland hield.

Waar Real Madrid zaterdagavond niet wist te winnen van Real Betis (0-0), maakten titelconcurrenten Barcelona en Sevilla zondag geen fout in de strijd om het kampioenschap. De druk stond er dan ook vol op bij koploper Atlético Madrid. In het San Mamés had het team van Diego Simeone in de eerste helft veel moeite om het spel te maken. De thuisploeg stond organisatorisch goed opgesteld en zette hoog druk, waardoor de bezoekers moeilijk in het eigen spel kwam. De ploeg van trainer Marcelino kreeg bovendien een duwtje in de rug dankzij een vroege voorsprong. In de negende minuut was het Alejandro Berenguer die van dichtbij scoorde met het hoofd na een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank van Ander Capa.

De bezoekers wisten in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk te worden. Atlético Madrid deelde zo nu en dan speldeprikjes uit, maar niet meer dan dat. Angel Correa was de gevaarlijkste man aan de zijde van de LaLiga-koploper. Hij kreeg nog de beste mogelijkheid nadat hij zich in het strafschopgebied knap vrijspeelde. Zijn schot miste echter richting en ging ver naast. Luis Suárez en João Félix zagen het toe vanaf de bank. Na rust nam de druk van de thuisploeg toe, maar het gewenste effect bleef uit en dus greep Simeone in. Met nog een halfuur op de klok bracht hij Suárez, Félix en Thomas Lemar binnen de lijnen. Met vers bloed in de ploeg was het wachten op de gelijkmaker.

De 1-1 viel uiteindelijk een kwartier voor tijd. Het was niet een van de aanvallers die Athletic-keeper Unai Simon passeerde, maar Stefan Savic. De centrale verdediger kopte raak vanuit een hoekschop van Yannick Carrasco. Atlético Madrid nam geen genoegen met een gelijkspel en ging op jacht naar meer. Maar waar de bezoekers louter aan aanvallen dachten, kreeg het vlak voor tijd een enorme klap te verwerken. Na een spaarzame uitbraak kreeg Athletic Club een hoekschop te nemen. Een voorzet van Gomez Perez Ibai belandde op het hoofd van Iñigo Martínez, die geheel vrijstaand hard raak kon kopbal. Zijn inzet met het hoofd was zo hard dat Jan Oblak kansloos was.

In de absolute slotfase was Atlético Madrid niet meer in staat om een gelijkspel af te dwingen. Het keert zonder punten huiswaarts en moet vrezen voor de koppositie. Barcelona kan aanstaande donderdag de nieuwe koploper van Spanje worden als het de inhaalwedstrijd tegen Granada (19.00 uur) wint.