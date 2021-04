Afellay: ‘Hij voegt op deze manier zóveel toe aan het spel van Ajax’

Zondag, 25 april 2021 om 22:47 • Chris Meijer

Ibrahim Afellay is zeer te spreken over Edson Álvarez. De oud-middenvelder haalt een moment uit de wedstrijd tussen Ajax en AZ (2-0) aan, waar de Mexicaan na een gevaarlijke voorzet van Owen Wijndal met een tackle een doelpunt van de Alkmaarders voorkwam. Afellay zegt in het programma Studio Voetbal van de NOS dat op deze manier enorm veel toevoegt aan het spel van Ajax.

“Het moment van de wedstrijd was van Álvarez, waarbij hij een doelpunt voorkomt”, zo wijst Afellay op een moment uit de veertigste minuut van het duel tussen Ajax en AZ. “De over-mijn-lijk-mentaliteit. Ik bedoel: AZ zat volop in de wedstrijd en hier voorkomt hij een goal. Die jongen onderscheidt zich niet in het voetballende gedeelte, maar hij voegt op deze manier zóveel toe aan het spel van Ajax. Zoveel gaatjes dichten. Zo vaak afgeschreven, klopt.”

“Dat komt ook doordat je als liefhebber praat”, zo haakt Theo Janssen in. “Als je naar het spel van Ajax kijkt, zie je het mooie positiespel. Als hij aan de bal komt, denk je weleens: pff, hij vertraagt het wel een beetje. Hij doet zoveel dingen goed zonder bal dat je dat voor lief neemt. Dus ik snap wel dat de trainer hem opstelt. Alleen zie je daar als liefhebber liever iemand die wat extra’s kan brengen aan de bal.”

Erik ten Hag werd na afloop door de NOS gevraagd naar de bewuste tackle van Álvarez. “Dat is voor je leven gaan, dat hebben die latino’s”, antwoordde de trainer van Ajax. “Ze brengen dat in de ploeg: ten koste van alles een duel willen winnen. Maar dat moet op een zuivere manier, dit is een schitterende sliding. Het zijn tevens leermomenten voor onze jonge spelers. Dat nemen ze mee, daar worden ze beter van. De manier hoe zij ervoor strijden, zie je niet altijd in het Nederlands voetbal.”

“Bij Ajax zijn het meer mannen dan bij AZ. Je roemt ze om het voetballende gedeelte, daar genieten we ook van. Maar ze zijn niet zo volwassen als Ajax. Die zie je er in de tweede helft op en over gaan, ze kunnen doorschakelen. Bij AZ is het net te frivool”, gaat Afellay verder na het zien van het interview met Ten Hag. “Dat komt door de latino’s, zoals Ten Hag zegt”, reageert Pierre van Hooijdonk. “Kijk, ik vond AZ in de eerste helft voetballend de betere ploeg. Ze kregen ook de betere kansen. Voorheen was Ajax altijd een soort prima donna op het veld, die hadden niks anders om in de strijd te gooien. Nu komt er mede door die gasten een soort van karaktereigenschap los en gaat Ajax de beuk erin gooien.”