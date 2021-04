Atalanta haalt hard uit en profiteert van direct rood Jerdy Schouten

Zondag, 25 april 2021 om 22:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:49

Atalanta heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om Champions League-tickets. In het Serie A-duel met Bologna genoot de ploeg van Gian Piero Gasperini bij rust al een comfortabele 2-0 voorsprong, die in de tweede helft nog verder werd uitgebreid: 5-0. Jerdy Schouten werd enkele minuten na rust met direct rood van het veld gestuurd na een harde charge rond de eigen zestien. Dankzij de overwinning bezet la Dea met 68 punten voorlopig de tweede plek op de ranglijst en profiteert het maximaal van het puntenverlies van Juventus (66 punten), dat vierde staat. Maandag kan nummer drie AC Milan (66) de tweede positie nog heroveren, mits er op bezoek bij Lazio gewonnen wordt.

Het was een speciale avond voor Hans Hateboer, die door blessureleed pas voor het eerst sinds de 0-3 overwinning op AC Milan (27 januari) in actie kwam. Hij kreeg direct een basisplek bij Atalanta, net als Marten de Roon; Sam Lammers, die al sinds 6 februari geen minuten maakte, kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Duván Zapata. Na een terughoudende openingsfase van beide kanten werd de wedstrijd halverwege de eerste helft dan toch opengebroken. Ruslan Malinovskyi zette zelf een aanval op, liep door en kwam na een fraaie hakbal van Luis Muriel in scoringspositie. Oog in oog met doelman Lukasz Skorupski rondde de middenvelder koelbloedig af: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust verdubbelde Atalanta de voorsprong. Cristian Romero werd in het zestienmetergebied onderuit getrokken door Danilo, die daarmee een penalty veroorzaakte en een gele prent kreeg. Muriel benutte de buitenkans van elf meter overtuigend: 2-0. Bologna, dat voor de pauze nauwelijks in het spelbeeld voor kwam, raakte vier minuten na rust nog dieper in de problemen. In een poging Romero van de bal te zetten ging Schouten te hard door op de enkel van de Argentijn, waardoor Michael Fabbri niets anders kon dan een directe rode kaart uitdelen.



Een directe rode kaart voor Jerdy Schouten tegen Atalanta en die is niet bepaald onterecht. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 25 april 2021

Atalanta wist de overtalsituatie vervolgens perfect uit te buiten. Na een klein uur spelen werd de 3-0 aangetekend door Remo Freuler, die na een fraaie solo Skorupski in de korte hoek verschalkte. Nog geen twee minuten later breidde Atalanta de marge nog verder uit; ditmaal was het Zapata die op aangeven van Malinovskyi zijn naam op het scorebord zette: 4-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Aleksey Miranchuk, die in de zestien een pass kreeg van Joakim Maehle en met een bekeken bal de 5-0 maakte.